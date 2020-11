Favoritem na post předsedy Úřadu pro ochranu ochranu hospodářské soutěže je náměstek ministra vnitra Petr Mlsna. Do výběrového řízení se ale podle zjištění Aktuálně.cz přihlásil také soutěžní právník Robert Neruda s plánem na radikální přestavbu instituce.

Do pátku mohou na Úřad vlády zájemci zasílat obálky s nápisy "Neotvírat" a "Výběrové řízení na pozici předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže". Už nyní je jisté, že přihlášku podal náměstek ministra vnitra Petr Mlsna. Jeho silnou politickou podporu ukazuje i to, že zájem potvrdil po schůzce v polovině října s prezidentem Milošem Zemanem, který ho označil za velice vhodného kandidáta.

Výstup k funkci, kterou předčasně opouští skandály opředený Petr Rafaj, mu ale chce ztížit někdejší první místopředseda antimonopolního úřadu a nyní partner a vedoucí týmu soutěžních právníků a ekonomů v advokátní kanceláři Havel & Partners Robert Neruda.

V srpnovém rozhovoru s Aktuálně.cz přitom tvrdil, že o návrat do instituce neusiluje. "Máte pravdu, změnil jsem názor. Přesvědčilo mne to, že vláda nakonec vypsala výběrové řízení, v rámci nějž by měla rozhodovat koncepce a zkušenosti kandidáta. Po výběrovém řízení jsem volal hlasitě a dlouhodobě, i v našem letním rozhovoru," vysvětluje nyní.

Zda se do pátku přihlásí ještě někdo další, není zatím známé. Spekulovalo se například o zájmu stávajícího prvního místopředsedy úřadu Hynka Broma.

Neruda nabízí razantní změnu fungování

Neruda nabízí vládě poměrně razantní změnu fungování celé důležité instituce, která rozhoduje o hospodářské soutěži či veřejných zakázkách. "Jsem pro zavedení jednoinstančního rozhodování, protože nezávislost dvou stupňů v rámci ÚOHS je iluzí a rozhodování ve dvou instancích zbytečně prodlužuje vyřešení případu," tvrdí právník.

Velká moc předsedy úřadu v druhém stupni byla už několikrát předmětem kritiky ze strany protikorupčních organizací. Aktuálně takto v druhém stupni odcházející Petr Rafaj například zamítl protest proti veřejné zakázce na projektanta zamýšlené nové zlínské nemocnice, kterou prosazuje odcházející hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) a jenž se s Rafajem se opakovaně scházel.

Dále chce Neruda, aby případy nerozhodoval předseda, ale kolektivní orgán, nová rada. "Tím dojde ke zvýšení pravděpodobnosti přijetí správného rozhodnutí, víc hlav víc ví, a limitaci nebezpečí nedostatku kompetence, protěžování, strachu z rozhodnutí a korupčních nebezpečí." Zde se kandidát na předsedu rámcově shoduje s voláním protikorupčních organizací, které už v březnu navrhly podobné změny.

V čem je naopak Neruda osamocen, je volání po úplném oddělení veřejných zakázek od soutěžního práva: "Dlouhodobě si myslím, že by ÚOHS měl být rozdělen na soutěžní úřad a zakázkový úřad, protože obě agendy jsou příliš odlišné, jejich spojení nepřináší synergie."

Favoritem je náměstek Mlsna

Přestože Neruda kandiduje s odvážným plánem na proměnu instituce, je stále pravděpodobnější, že vláda sáhne po favoritovi Petru Mlsnovi. Odborník na ústavní právo či právě hospodářskou soutěž se již dlouhodobě pohybuje v okolí českých vlád.

Do ministerského týmu měl našlápnuto už v roce 2009 za úřednického kabinetu Jana Fischera. Do týmu jako se jako ministr bez portfeje dostal až v roce 2012. Po pádu vlády Petra Nečase si ho vzala do týmu prezidentské Rusnokovy vlády Marie Benešová, která byla tehdy a je i nyní šéfkou resortu spravedlnosti. Následně prošel náměstkovské posty na školství a nyní na vnitru.

Jméno Neruda ale premiér Andrej Babiš určitě zná také. Za éry Martina Peciny na antimonopolním úřadu jako místopředseda zpracovával některé fúze Agrofertu. S podmínkami povolil například roku 2009 spojení Agrofertu s dalším agrárním obrem Agropolem.

Neruda tvrdí, že žádné politické krytí pro svoji kandidaturu nyní nevyjednává: "Nejednám. Přihlásil jsem se do výběrového řízení, kde mají být hodnoceny mé zkušenosti z oblasti ochrany soutěže a veřejných zakázek, koncepce fungování a manažerské zkušenosti, tedy nepolitická témata. Věřím, že tomu tak bude."

Výběrové řízení je ostře sledované. Protikorupčním organizacím se už podařilo přesvědčit vládu, aby nežádala po uchazečích bezpečnostní prověrku v době podání, protože to by vyřadilo mnohé zájemce mimo státní správu. Mezi nesplněné doporučení zatím patří rozšíření výběrové komise o odborníky či větší transparentnost výběru.

Přesto odborná veřejnost jednoznačně kvituje, že se na tak důležitý post se poprvé v historii ÚOHS koná výběrové řízení: "Vláda je krůček od toho, aby udělala výběrové řízení, po kterém bude mít ÚOHS prvního předsedu, jehož legitimita a odbornost nebudou zpochybňovány od prvního dne ve funkci. Pevně věřím, že ten krůček ještě udělá," řekl předseda jedné z protikorupčních neziskovek Oživení Marek Zelenka.