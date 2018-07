Lidovec Bartošek vyzve vládu, aby vykoupila byty H-Systému prostřednictvím zvláštního fondu

Lidovec Jan Bartošek vyzve premiéra Andreje Babiše, aby založil speciální fond. Z toho vláda pomůže lidem z kauzy H-Systém a později i všem poškozeným katastrofou či teroristickým útokem.

Praha - Ozývají se hlasy, že vláda má zasáhnout do kauzy H-Systém razantněji. Vyzve ji k tomu předseda poslaneckého klubu lidovců Jan Bartošek, který požádal o setkání premiéra Andreje Babiše. Bude po něm chtít, aby vláda založila speciální fond, prostřednictvím kterého koupí byty lidí, kteří byli obětí podvodů v H-Systému a nyní se musí ze svých domovů do měsíce vystěhovat.

"Kolem H-Systému se spekulovalo, že z toho byla financovaná sociální demokracie a byl v tom namočený Šlouf (Miroslav Šlouf, vedoucí poradců bývalého premiéra Miloše Zemana, pozn. red.). Zatímco ti, co to způsobili, jsou propuštění na amnestii a je na ně nahlíženo jako na bezúhonné lidi, tak ti, co do toho zahučeli, přijdou o všechno a na ně zákon dolehne. Vláda by k tomu měla přihlédnout," vysvětloval předseda poslaneckého klubu, proč by podle něj mělo Česko rodinám pomoci.

Pokud se Babiš s Bartoškem setká, nabídne lidovec premiérovi model, který funguje v sousedním Německu. Jde o to, že by chtěl, aby vláda založila speciální fond, ze kterého by mohla pomáhat lidem v nouzi. Podobné německé speciální fondy na "zmírnění krutosti" pomáhají ve výjimečných případech lidem postiženým například teroristickým útokem, přírodní katastrofou či obětem nacismu. Podle Bartoška by se účel mohl v Česku změnit.

"Tento fond by mohl být i tady pro oběti teroristických útoků, odškodnění v případě rasistických útoků či oběti komunismu a pro případy jako je právě H-Systém," řekl Bartošek s tím, že o rozdělení peněz by v konkrétních případech rozhodovala vláda.

Mimořádný finanční příspěvek ve výši padesáti tisíc korun už rodinám nabídlo i ministerstva práce a sociálních věcí. Ministr vnitra Jan Hamáček jim chce poskytnout ubytování v 17 bytech, které má k dispozici jeho resortu.

Do kauzy se zapojil i premiér Babiš, když oznámil, že bude vyjednavačem mezi konkursním správcem H-Systému a rodinami. "Je absurdní, že tato kauza trvá už skoro 20 let. Ptali jsme se, co můžeme udělat, požádali nás o mediaci. Měli bychom se všichni sejít asi v pondělí," uvedl premiér.

Spor o domy se vleče od roku 1999. Tehdy soud odvolal správce konkurzní podstaty zkrachovalé a vytunelované firmy H-Systém Karla Kudláčka. Měl s klienty dohodu, že si mohou za své peníze domy dostavět. Tím však lidé do svých domů investovali podruhé, protože jejich počáteční vklady zmizely v trestné činnosti manažerů firmy. Dohodu však neschválil soud, což se ukázalo jako chyba po jmenování nového správce Josefa Monsporta.

Ten se začal o dostavěné domy soudit, aby je mohl zahrnout do rozprodávaného majetku. Přestože se klientů v roce pravomocně 2015 zastal i Vrchní soud, Monsport tento týden uspěl s dovoláním k Nejvyššímu soudu. Ten rozhodl, že téměř šedesát rodin musí své domy do měsíce opustit. Zdrcení klienti se však vzápětí nechali slyšet, že domy nikdy dobrovolně neopustí.