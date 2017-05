Schillerovou bych jako ministryni akceptoval, Babiš měl dávno vypovědět koaliční smlouvu, řekl Zeman

před 52 minutami

"Kdyby byla premiérem navržena paní Schillerová a kdyby byla kandidátem hnutí ANO, tak bych neměl problémy s akceptací paní Schillerové, protože by to byla kandidátka hnutí ANO," řekl prezident Miloš Zeman novinářům v Pekingu. Podle Zaorálka je Schillerová problematický kandidát, hájila Babišovy korunové dluhopisy.

Praha/Peking - Pokud by premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) navrhl na post ministryně financí Alenu Schillerovou a pokud by byla kandidátkou hnutí ANO, prezident Miloš Zeman by ji akceptoval.

Řekl to při setkání s českými novináři v Pekingu. Zároveň poznamenal, že pokud by premiér Schillerovou jako ministryni nenavrhl, měla by být vypovězena koaliční smlouva. Na místě předsedy ANO Andreje Babiše by tak již dávno učinil a začal by razantní předvolební kampaň.

Argumenty proti Schillerové, kterým dominuje její údajná nečinnost ve vyšetřování okolností kauzy jednokorunových dluhopisů, zopakoval místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek. "Ten návrh mi připadá velmi problematický," uvedl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

Zaorálek: Ale hájila dluhopisy!

Uvedl, že Schillerová ve Sněmovně velmi suverénně hájila, že dluhopisy se vyšetřovat nemohou. "Ona se s tím velmi ztotožnila, ona je přímý partner pro Finanční úřad. Já si nedovedu představit, že člověk, který to takto odmítal, pak to bude dělat," uvedl dále Zaorálek. Podotknul současně, že jde o jeho osobní názor.

Zeman poznamenal, že trvá na dodržování koaliční smlouvy, protože je staromódní člověk a učil se, že se smlouvy mají dodržovat.

"Kdyby byla premiérem, kterého chci upozornit, že mi zatím nikoho nenavrhl, takže ponechává toto místo neobsazené ze svého hlediska, kdyby byla premiérem navržena paní Schillerová a kdyby byla kandidátem hnutí ANO, tak bych neměl problémy s akceptací paní Schillerové, protože by to byla kandidátka hnutí ANO," řekl Zeman.

Už měl koaliční smlouvu vypovědět sám

Pokud by Sobotka Schillerovou nenavrhl, Zeman by patrně řešil situaci podáním avizovaného podnětu k Ústavnímu soudu. "Protože by došlo k již druhému porušení koaliční smlouvy," podotkl.

Za první označil návrh na odvolání Babiše bez souhlasu hnutí ANO. Když by Sobotka návrh ANO na Schillerovou jako ministryni financí neakceptoval, došlo by podle Zemana k dalšímu hrubému porušení koaliční smlouvy.

"Myslím si, že v takovém případě by bylo daleko vhodnější koaliční smlouvu prostě vypovědět. Kdybych já byl předsedou hnutí ANO, tak už dávno toto hnutí není ve vládě a začne razantní předvolební kampaň," poznamenal.

Zeman také během rozhovoru s novináři poznamenal, že oba podněty k ústavnímu soudu, tedy jeho a Sobotky, který chce podat kompetenční žalobu, mohou být staženy, když bude navržena Schillerová.