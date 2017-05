Babiš navrhl na post ministryně financí náměstkyni Schillerovou, vicepremiérem má být Brabec

AKTUALIZOVÁNO před 33 minutami

Vicepremiér a šéf ANO Andrej Babiš navrhl koaličním stranám, aby jej v čele ministerstva financí nahradila jeho dosavadní náměstkyně Alena Schillerová. Místopředsedou vlády by se pak místo něj stal ministr životního prostředí Richard Brabec. Vyplývá to z dopisu, který Babiš zaslal šéfům ČSSD a KDU-ČSL. Informace Aktuálně.cz potvrdil šéf lidovců Pavel Bělobrádek. Andrej Babiš na dotaz, zda odejde z vlády, neodpověděl. "Napsal jsem panu premiérovi a panu Bělobrádkovi dopis a požádal jsem o svolání koaliční rady, protože si myslím, že krize se dá vyřešit na úrovni koalice," uvedl Babiš s tím, že podrobnosti zatím nebude zveřejňovat. "Pan premiér si to přečte a určitě bude reagovat," dodal.

Připravujeme podrobnosti.

