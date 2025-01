Web vymáhal peníze za veřejně dostupné informace o aukcích. Teď v ní sám skončil

Web S-dražby si za volně dostupné informace účtoval až šest tisíc korun. Pokud některý ze stovek nedobrovolných zákazníků odmítl zaplatit, firma se s ním soudila. Za své praktiky dostala několik pokut, poslední z nich byla přes milion korun. Jak zjistilo Aktuálně.cz, firma nyní inzeráty stáhla, vypnula svůj web a dala jej do aukce.

"Poslali okopírovaný posudek, který měly bezplatně i ostatní weby, přes které jsem se na pozemek koukal. To mi bylo k ničemu, tak jsem pokrčil rameny a dál už nic neřešil," popsal už dříve pro Aktuálně.cz devětatřicetiletý Miroslav Valíček jednání webu, který provozuje společnost Pratenorm.

Server zveřejňuje nabídky nemovitostí a tvrdí, že umožňuje přihlásit se k insolvenční aukci a získat tak nemovitost za výhodnou cenu. Pan Valíček si chtěl prohlédnout nemovitost, o jejíž koupi uvažoval. Když firmu kontaktoval, přišel mu e-mail, kterým ho vyzvali, aby se na webu zaregistroval. Na základě toho mu měli poskytnout další informace.

Později ale přišlo překvapení. Za okopírovaný posudek po něm začali požadovat pět tisíc korun. "Vůbec jsem nevěděl, že je registrace zpoplatněná. Od té doby mi každý týden posílají výhrůžky, že mě dají k soudu nebo že moje údaje pošlou vymahačské společnosti," uvedl Valíček.

Není jediný, komu výzva k zaplacení přišla. Na web S-dražby, který se názvem podobá známější stránce S-reality, si už stěžovaly stovky lidí u České obchodní inspekce i spotřebitelské organizace dTest.

Web se hájí tím, že zpoplatněná je jen část služeb a některé jsou zdarma. Není ale jasné, které to jsou. V dTestu totiž zaznamenali případy, kdy se lidé přihlásili k nezpoplatněné aukci či se jen zaregistrovali a nevyžadovali žádné zpoplatněné informace. Přesto po nich společnost vymáhala peníze.

Jak zjistilo Aktuálně.cz, web ukončil svou činnost a doména společnosti byla nabídnuta v aukci. Od počátku ledna pak má nového majitele. Zmizely i inzeráty, které firma či její makléřky publikovaly na webech, jako jsou S-reality společnosti Seznam.cz či Reality.iDnes.cz. Telefonní čísla, která společnost uváděla jako kontaktní, jsou nefunkční. Dříve se na nich ozýval nahraný vzkaz, který vyzýval k registraci na webu.

Společnost Pratenorm stále provozuje jeden další aukční web. Inzeráty na něm jsou ale staršího data a na běžných realitních webech, ze kterých se na stránky společnosti lidé dostávali, se zobrazují jako neaktivní. Telefonní čísla na této stránce taktéž nefungují.

Poslední dohledatelné stížnosti na společnost jsou z října. Web nefunguje minimálně od prosince. Loni firma dostala už několikátou pokutu, kterou v srpnu potvrdil i rozsudek Nejvyššího správního soudu, který firmě potvrdil více než milionovou pokutu od České obchodní inspekce za několik přestupků vůči spotřebitelům.

Záhadná miliardářka ze Seychel

Jak už dříve informovalo Aktuálně.cz, firma Pratenorm sídlí na virtuální pražské adrese společně se stovkami dalších společností. Jejím jednatelem byl posledních dvanáct let Luboš Vavrda. Loni v březnu jej ve funkci nahradila firma Labem sídlící na Seychelách, respektive její česká pobočka. Tu opět vede Vavrda, který je uveden jako skutečný majitel společnosti. Od března jednatele ve výkonu funkce zastupuje žena ze Seychel jménem Rea Barreau.

Nejde přitom o první firmu, kterou Seychelanka takto - alespoň papírově - řídí. Před deseti lety se stala známou na Slovensku, když "její" firma Fortress Trading během jediného roku vydělala téměř čtyři miliardy korun. A vyšvihla se tak mezi desítku nejvýdělečnějších firem v zemi. Předběhla dokonce i automobilku Volkswagen nebo druhou největší slovenskou banku.

Firma bez jediného zaměstnance získala miliardy údajně díky obchodování s cizími měnami. Dva roky před obrovským ziskem i rok po něm ale vydělávala maximálně nižší desítky tisíc korun. Společnost v současnosti pravděpodobně už není aktivní. Stále přitom není jasné, jak se k téměř čtyřem miliardám v roce 2014 dostala.

Žena ze Seychel se objevuje i v souvislosti s kauzou Panama Papers. V uniklých dokumentech lze dohledat, že vlastnila více offshorových firem, u kterých je obtížné zjistit pravého majitele. Barreau byla také ředitelkou desítek seychelských firem registrovaných v Británii, naprostá většina z nich je už zrušena. Další "její" zaniklé firmy lze dohledat třeba na Kypru.

Jméno Seychelanky je spojené i s kauzou okolo britské firmy Inc & Co. Tři podnikatelé stojící za zkrachovalou společností totiž z jejích zmrazených účtů převedli miliony liber do zahraničí. Vinu pak zkoušeli svalit právě na Barreau, která byla oficiálně ředitelkou. Soudce ale jejich tvrzení neuvěřil a v srpnu letošního roku je obvinil z pohrdání soudem.

Webová stránka také skončila ve chvíli, kdy v Česku od počátku letošního roku začal platit nový zákon upravující veřejné dražby a aukce, které se nyní stanou synonymem. Zavádí tak i přísnější pravidla a omezení. "To platí i pro internetové aukční portály, protože jimi pořádané aukce nově mohou naplnit definici veřejné dražby," uvádí ministerstvo průmyslu a obchodu. Není ale jisté, zda by se zákon týkal již vypnutého serveru. Web totiž žádné aukce sám neprovozoval, pouze publikoval již existující veřejné nabídky.

