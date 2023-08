Rusové využívali české motory v dronech. Výrobce to netušil, do Ruska je nedodává

Východočeská firma na výrobu modelářských motorů Model Motors podle svého vyjádření nikdy nedodávala motory do Ruska, natož do ruských zbraní. Důrazně se distancovala od jakéhokoli zapojení do války na Ukrajině. Loni na jaře firmu kontaktovaly české úřady kvůli nálezu jejího motoru v dronu používaném na Ukrajině ruskou armádou.

Firma Model Motors je společnost, která se zabývá výrobou modelářských elektromotorů a jejich příslušenství. Typ motoru, který byl objeven na Ukrajině, firma podle svého vyjádření už nejméně rok nevyrábí a nikomu neprodává.

"Naše společnost nikdy nedodávala svoje produkty pro vojenské využití. Dle našich informací, ve spojení s příslušnými orgány v Česku, jsme zjistili, že naše výrobky byly zneužity třetí stranou v zahraničí k prodeji do některých typů zbraní, které používá ruská armáda," uvedli v prohlášení zástupci firmy.

Upozornili, že učinili kroky, aby se to již nemohlo stát. "Výrobky, které byly použity do těchto zbraní, již nevyrábíme a nedodáváme na trh. Válka je zlo," uvedla firma.

Podle zástupců firmy se její motory vyvážejí do celého světa. Firma má v nabídce zhruba 300 různých modelářských motorů.

"Zřejmě přes nějakou třetí osobu nebo firmu se to přeprodalo až do Ruska. Firma nikdy motory do Ruska přímo nedodávala. Téměř rok spolupracujeme s českými úřady na tom, aby se podařilo rozklíčovat cestu, jak se do Ruska dostávaly. Jsme malá rodinná firma, která vyrábí modelářské motory, povolení dodávat je do zbraní ani nemáme. Mám informaci, že naše motory měly být využívány na začátku (války). To se dozvídáme až nyní, neměli jsme o tom tušení," řekl novinářům představitel firmy.

Na nález motoru firmy v troskách bezpilotního dronu, které ruská armáda využívá k průzkumu i vzdušným úderům, upozornil také ukrajinský server The Kyiv Independent. "Rozhodně to není pro nás dobrá reklama. Zákazníkům, které to zajímá, to trpělivě vysvětluji. Chci zdůraznit, že podporujeme Ukrajinu ve válce za svobodu. Důrazně odmítám, že bychom stáli na straně Ruska," řekl zástupce firmy.

Rusko napadlo Ukrajinu 24. února 2022 a od té doby ruská agrese proti Ukrajině trvá. Důležitou úlohu hrají v konfliktu drony, které monitorují pozice protivníka i slouží k útočným akcím.

"Ten zážitek se nedá popsat." Zalužnyj vysekl poklonu ničivé české zbrani (3. 8. 2023)