Ruského hackera Nikulina smí Česko vydat Američanům i Rusům, rozhodl soud

Praha - Vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina je přípustné jak do USA, tak do Ruska. V úterý o tom rozhodl pražský městský soud. O muže zadrženého v českém hlavním městě požádaly obě velmoci ve stejný den a Moskva uvedla, že udělá vše pro to, aby vydání do Spojených států zabránila. Nikulin si proti úternímu usnesení o přípustnosti vydání do USA obratem podal stížnost, takže věcí se bude zabývat ještě vrchní soud. Konečné slovo bude mít ministr spravedlnosti.

"My tady pana Nikulina nesoudíme - ani pro Ameriku, ani pro Rusko. Naším úkolem je posoudit, zda žádosti o vydání k příslušnému trestnímu řízení splňují podmínky pro vyhovění, nebo nesplňují," uvedl předseda soudního senátu Jaroslav Pytloun. Obě žádosti podle něj byly na zhruba stejné obsahové úrovni a podklady předložené oběma státy byly dostatečné. Jednání obdobné povahy jako ta, která Nikulinovi kladou za vinu USA a Rusko, jsou trestná i v ČR a nejsou promlčená. Podmínky pro vydání jsou proto splněny.

Devětadvacetiletého Nikulina zadrželi loni v říjnu čeští policisté v pražském hotelu. USA muže obžalovaly z devíti skutků z let 2012 až 2013, mimo jiné z útoku na profesní síť Linkedin. Rusko na něj vydalo zatykač kvůli internetové krádeži z roku 2009 v řádu desítek tisíc korun.

Muž popírá tvrzení, že je hackerem. "Nic společného s tím nemám, všechno je to lež," řekl v úterý ke stíhání ze strany USA. Počítač prý nemá a práci s ním ovládá pouze jako běžný uživatel. Opakovaně uvedl, že je v Rusku "populární a veřejná osoba", mnoho lidí jej sleduje na Instagramu a vyptávají se ho na tunning aut, kterým se živí.

Rus prohlásil, že mu FBI po jeho zadržení nabízela beztrestnost za to, že se přizná k proniknutí do elektronické pošty neúspěšné prezidentské kandidátky Hillary Clintonové na příkaz ruského prezidenta Vladimira Putina a že vyjmenuje své spolupachatele. "Měl jsem vzít na sebe vinu za prolomení Demokratické strany," řekl. Tvrdí, že mu agenti slibovali americké občanství, finanční zajištění, ubytování a pomoc rodičům s přestěhováním do USA.

Nikulinův právník Martin Sadílek v úterním závěrečném návrhu prohlásil, že skutečným důvodem snahy USA o vydání Nikulina je využít jeho případné přiznání v neprospěch stávajícího amerického prezidenta Donalda Trumpa. Soudce Pytloun však spekulace o politickém motivu odmítl. Upozornil na to, že Nikulin byl v Praze zadržen "hluboko před volbami v Americe".

"Chtěl bych zůstat v Česku, ale poté, co jsem dostal návrh z americké strany, který jsem odmítl, se obávám, že pokud bych byl propuštěn, mohl bych být unesen Američany," řekl Nikulin soudci. Necítí se vinen ani tím, zač ho stíhá Rusko, ale s vydáním do vlasti souhlasí, protože je "přesvědčen o tom, že tam bude čestné a nepolitické řízení a soud".

"Že chce být vydán do Ruska, to je hezké, ale není to pro nás směrodatné," poznamenal Pytloun.

Ohledně podání stížnosti proti přípustnosti vydání do Ruska se Nikulin teprve rozhodne, má na to tři dny. Státní zástupkyně se možnosti podat stížnost proti oběma výrokům dnešního rozhodnutí vzdala.