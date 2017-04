Respekt: Ruského hackera zatčeného v Praze chtějí Američané i Moskva. Na Česko tlačí obě strany

před 1 hodinou

O ruského hackera zadrženého v Praze Jevgenije Nikulina svádějí boj USA a Rusko. Obě země žádají, aby byl vydán právě jim. Zatímco Spojené státy ho obviňují z narušení své národní bezpečnosti, Rusko z dávného blíže nespecifikovaného zločinu. Kvůli jeho vydání vyvíjí Rusko na Českou republiku mimořádný tlak a vyhrožuje, že pokud se tak nestane, nepomohou naopak Česku s vydáním lidí, kteří jsou u nás stíháni a ukrývají se právě v Rusku.

Praha - V zákulisí politiky se svádí tvrdý boj o údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina, který byl loni v říjnu zadržen v Praze. Podle informací Respektu z diplomatických kruhů Rusko sdělilo české straně, že když Nikulina nevydá, zkomplikuje to pro ni několik důležitých případů. Jde o lidi, kteří se v Rusku delší dobu ukrývají před českými soudy. Praha žádá o jejich vydání, zatím ale marně. A tlačí i Američané, kvůli Nikulinovi už za zavřenými dveřmi jednali se členy vlády.

USA Nikulina viní z narušení své národní bezpečnosti a je tam na něj vydán zatykač kvůli podezření, že se vlomil do počítačových sítí společností LinkedIn, Dropbox a Formspring a zcizil z nich data sedmdesáti sedmi milionů uživatelů, mezi něž patří i řada vlivných lidí. Rusové o vydání žádají kvůli několik let starému trestnému činu, který až dosud nechávali bez povšimnutí. Zdá se, že v žádosti jde hlavně o to dostat hackera do bezpečí.

Američané i Rusové kolem Nikulina vyvolávají mimořádné diplomatické úsilí. Pro FBI je důležitý především proto, že se domnívají, že by je mohl přivést na stopu dalších hackerů, kteří byli loni zapojeni do napadení mailů představitelů demokratické strany před tamními prezidentskými volbami. A pro Rusy je zřejmě důležitý z přesně opačného důvodu - aby nepromluvil.

Američané opakovaně oslovili zdejší politiky, včetně ministrů. V neformálních rozhovorech sondovali, kde ve hře o Nikulina stojí. Ruská strana, tvrdí diplomatické zdroje Respektu, přitom přešla v poslední době rovněž do zvýšené ofenzivy.

Česká policie a soudy již delší dobu neúspěšně žádají o vydání několika českých občanů, kteří se v Rusku ukrývají před spravedlností. Má jít například o jednoho podnikatele viněného z podvodů, jenž utekl na Krym. Rusko dalo Čechům najevo, že když nedostane Nikulina, nevydá do Prahy jeho, ani některé další ze zločinů podezřelé uprchlíky na svém území.

Raději domů

Média v USA spekulují, že Nikulin mohl pracovat pro jednu z ruských tajných služeb, žádné konkrétní údaje o tom ale česká strana nedostala. Faktem je, že v roce 2009 byl v Moskvě policií zadržen člověk se stejným jménem a příjmením jako Nikulin. Hackováním odebral z jednoho účtu osmdesát osm tisíc rublů. Až donedávna ale obviněn nebyl, až bezprostředně po zadržení v Praze najednou ruská policie začala konat.

Je všeobecně známo, že jednou z cest, jak ruské tajné služby získávají spolupracovníky, je nabídnutí jim beztrestnosti v nějakém konkrétním prohřešku výměnou za spolupráci. Pokud k tomu došlo u Nikulinovy hackerské krádeže, mohli agenti získat schopného počítačového experta a později od něj cenná data. Na napadených nosičích v USA si totiž lidé ukládali různé citlivé informace, ať už ze soukromého či pracovního života, ty následně mohly být použity k jejich kompromitaci nebo vydírání.

Ve chvíli, kdy Američané o Nikulina požádali, ruská strana po dlouhé nečinnosti osm let starý případ z Moskvy oživila a hackera obvinila, že to byl on, kdo tehdy peníze ukradl. Rusko se tak vůči české justici dostalo na stejnou právní úroveň jako USA a může požadovat Nikulinovo vydání k soudu doma.

Kam a zda vůbec někam zadrženého muže vydat, zatím posuzovalo státní zastupitelství, které minulý týden rozhodlo, že Nikulin může být poslán jak za oceán, tak na východ. Teď přijdou na řadu soudy. Bez ohledu na jejich stanovisko, bude mít nicméně konečný verdikt v rukách ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Ten může jejich rozhodnutí změnit.

Rusové tvrdí, že Nikolinovo obvinění v USA je účelové a je "součást honu na ruské občany po celém světě a vnucování své jurisdikce cizím státům". Moskva uvedla, že udělá vše pro to, aby zabránila extradici do Ameriky. Sám Nikulin s médii nekomunikuje. Po svém zatčení se zhroutil a byl v péči psychiatrů. Státním zástupcům později řekl, že by byl raději vydán do Moskvy.

autor: Ondřej Kundra

