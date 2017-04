Hackera Nikulina může Česko vydat do USA i Ruska. Rozhodující slovo bude mít ministr Pelikán

před 29 minutami

Soud se začal zabývat vydáním údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina, kterého v Praze zadržela česká policie. O jeho vydání žádají Spojené státy i Rusko. V USA je obviněný z hackerského útoku, krádeže a spiknutí. Rusko na něj vydalo zatykač kvůli internetové krádeži 3450 dolarů. Soud může rozhodnout i tak, že stíhaného Rusa Česko vydá do obou států. Poslední slovo ale bude mít ministr spravedlnosti, který může Nikulina nevydat i navzdory soudnímu rozhodnutí.

Praha - Pražské městské státní zastupitelství předalo k soudu kauzu údajného hackera, o jehož vydání Česko požádaly USA a Rusko. Podle názoru žalobců je jeho vydání přípustné do obou států. Z kontextu případu je zřejmé, že jde o případ Jevgenije Nikulina, který byl loni v říjnu zadržen v Praze. O vydání bude rozhodovat pražský městský soud.

Kalifornský federální soud Rusa obvinil z hackerského útoku, krádeže a spiknutí. Nikulin údajně 3. až 4. března 2012 využil internet k přístupu do počítačů patřících profesní sociální síti Linkedin a získal hesla jejích uživatelů s úmyslem ukradené informace buď prodat, nebo je využít k neoprávněnému přístupu k dalším počítačům a účtům. Americké velvyslanectví v Praze požádalo o Nikulinovo vydání nótou, kterou předložilo českému ministerstvu zahraničí loni 16. listopadu.

Ministerstvo zahraničí americkou žádost postoupilo ministerstvu spravedlnosti. To ve stejný den však obdrželo také extradiční žádost ruské generální prokuratury. Rusko na Nikulina vydalo zatykač kvůli internetové krádeži 3450 dolarů (zhruba 88 tisíc korun) spáchané v roce 2009.

Následně museli státní zástupci posoudit podmínky přípustnosti vydání ve vztahu ke každé žádosti samostatně. Podle mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Štěpánky Zenklové dospěli k názoru, že vydání je přípustné do USA i Ruska. Mluvčí podotkla, že podezřelý ke kauzám nevypovídal. "Řekl však, že kdyby to bylo na něm, tak by raději chtěl být vydán do Ruska," řekla Zenklová.

Česká policie zadržela Nikulina v jednom z pražských hotelů ve spolupráci s americkým Federálním úřadem pro vyšetřování (FBI). V Česku byl se svou přítelkyní. Po zadržení zkolaboval a musel být hospitalizován, pak byl umístěn do vazby. V médiích se objevily informace, že ho ve vazbě vyslýchali pracovníci FBI.

Je možné ho vydat do obou států

O přípustnosti mužova vydání do USA či Ruska bude rozhodovat pražský městský soud, který posoudí každou žádost samostatně. Po právní moci rozhodnutí soudu může nastat situace, kdy by bylo přípustné vydání do obou států.

Poslední slovo tak bude mít ministr spravedlnosti, který může Nikulina nevydat i navzdory soudnímu rozhodnutí. Zákon o mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech stanoví, že při rozhodování, kterému cizímu státu bude obviněný vydán, ministr zváží zejména pořadí, v jakém byly žádosti doručeny, okolnosti spáchání trestných činů včetně jejich závažnosti a také pravděpodobnost, s jakou mohou dotčené státy dosáhnout dalšího vydání obviněného ze státu, kam ho Česko vydá.

Ruské velvyslanectví v Praze už dříve označilo postup USA za "součást honu na ruské občany po celém světě a vnucování své jurisdikce cizím státům". Moskva uvedla, že udělá vše pro to, aby zabránila extradici Nikulina do Spojených států.

autor: ČTK

