Soud odročil jednání o vydání údajného ruského hackera Nikulina, kterého chce USA i jeho vlast

před 28 minutami

Pražský městský soud odročil jednání o vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina na 30. května. Mladíkův obhájce Martin Sadílek tvrdí, že nedostal návrh na Rusovo vydání do USA. Přípustností vydání se soud kvůli bezpečnosti zabýval v pankrácké vazební věznici. Státní zástupkyně Renáta Rychnovská v tvrzení obhájce obstrukce nevidí, na námitku má podle ní obhajoba právo. Do věznice na jednání přišli i Nikulinovi rodiče, účastnil se ho také ruský konzul. Spojené státy viní Nikulina z útoku na profesní sociální síť Linkedin, za což mu v USA hrozí až 30 let vězení a pokuta milion dolarů (zhruba 24,5 milionu korun). Rusko na Nikulina vydalo zatykač kvůli údajné internetové krádeži.

