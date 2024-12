Ropa ruským ropovodem Družba do Česka stále neteče, sdělil Orlen Unipetrol

Ropa ruským ropovodem Družba do Česka stále neteče, potvrdil ve čtvrtek před 10:00 mluvčí rafinérské společnosti Orlen Unipetrol Pavel Kaidl. Dodávky byly přerušeny ve středu ráno, důvody zatím úřady neznají. Česko tak nyní čerpá ropu pouze západní cestou.

Dosud ropa tekla do Česka ze dvou hlavních zdrojů. Jedním z nich je ropovod Družba, kterým proudí ropa z Ruska. Jeho podíl na dodávkách loni činil 58 procent. Další část ropy přitéká z německého ropovodu IKL, který navazuje na italský ropovod TAL.

Dodávky ropy ropovodem Družba přes ruské území probíhají normálně, informovalo však ve středu odpoledne tiskové oddělení společnosti Transněfť, která je ruským monopolním provozovatelem ropovodů. Uvedlo to v reakci na informaci Novinek, že do České republiky přestala téct Družbou ropa.

Omezení dodávek z ropovodu Družba tak trvá už druhým dnem. Podle úřadů ovšem nehrozí nedostatek ropy na trhu. Vláda ve středu rozhodla, že stát v případě dlouhodobějšího omezení dodávek půjčí rafinérské společnosti Orlen Unipetrol 330 tisíc tun ropy z nouzových zásob, což vystačí na více než měsíc provozu rafinérií. Půjčka má zajistit dostatek ropy na tuzemském trhu. Orlen Unipetrol by podle Kaidla začal půjčku čerpat v průběhu příštího týdne. Do té doby firmě postačí její zásoby.

Důvody zastavení dodávek zatím nejsou podle úřadů jasné. Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) ve středu připomněl, že Česko už má s podobnou situací zkušenosti, když v roce 2019 byly zastaveny dodávky přes ropovod Družba kvůli kontaminaci ropy. Ropa tehdy netekla z Družby dva měsíce.

Stát do budoucna počítá s navýšením dodávek z ropovodu TAL. Mero loni spustilo práce na jeho rozšíření. Projekt za přibližně 1,6 miliardy korun má od příštího roku zajistit zvýšení kapacity pro Česko o čtyři miliony tun ropy ročně, do země tak bude možné ropovodem dodat až osm milionů tun za rok. Česko by se tudíž mohlo podle současných plánů státu zcela odstřihnout od ruské ropy. Fyzické práce by měly být hotovy do konce letošního roku. Následovat by měly ještě testy a dokončovací práce, plné dodávky z rozšířeného ropovodu Mero očekává do poloviny příštího roku.

Ropovod TAL začíná v Terstu, kam se ropa dováží z více zemí a kontinentů. Největší podíl tvoří dodávky z oblastí okolo Kaspického a Černého moře, USA a Afriky.