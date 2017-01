Potřebuje Česko tým na vyvracení dezinformací? Ptejte se právničky, která ho připravovala

?janča - Dnes 10:03 na dvtv sem viděla, že budete zasahovat do voleb, co to má znamenat???

?Zdeněk B. - Dnes 10:03 Díky vám demokracie ve své nejzákladnější a nejčistší formě skončila. Vrátili jsme se k tupé a ohlupující totalitě. Proč jste tak přesvědčeni, že lidé nejsou schopni si informace ověřit, porovnat, vytřídit ?

?Petr Prokeš - Dnes 10:02 Dobrý den, ČR má tiskového mluvčího prezidenta republiky, který aktivně napadá demokratické státní instituce a snaží se snižovat jejich důvěryhodnost. Jde např. o jeho twitter ČUTIzprávy. Není na místě nějaká rázná politická reakce? Může si toto státní úředník dovolit?

?ales - Dnes 10:02 To jste se nemohla v nicem lepším uplatnit, nez vymyslenim takove blbosti....ale asi to sype....Zeman ma vic rozumu....a my lide nejsme blbci, tak je z nas nedelejte .chytrolini

?Tomáš Novotný - Dnes 10:02 Jste nějak spjata s tím protiruským (ve smyslu proti tamní vládě soustavně vystupujícím) aktivistou Michaelem Romancovem?

?Gustav... - Dnes 10:02 žádnou nemám, určitě nejsem sám kdo je schopen pravdy se dopátrat i v dnešním prolhaném světě, vůbec nechápu proč zrovna Vám bych měl důvěřovat, věřím sobě a svým dětem jinak nikomu...

?zdeněk zámečník - Dnes 10:01 co si myslíte o názoru W.Churchilla na ženy?

?Milan - Dnes 10:01 Nepřipadáte si směšně, paní Romancovová? Já jsem přesvědčen, že jako ÚVEP (ústřední výbor europropagandy) nám u nás stačí již dost provařené HateFree...

?jan použil - Dnes 10:01 Neustále se mluví o propagandě a dezinformacích. Jmenujete se ale "proti terorismu a hybrid hrozbám". co teda budete dělat?

?Mici - Dnes 10:01 Dobrý den paní doktorko, zajímá mě, kolik zaměstnanců bude toto oddělení mít a kolik nás to občany bude ročně stát. Jaké budou mít zaměstnanci pravomoci a rozpočet na zjištování, analýzy a zkoumání, zda daná informace je pravdivá či ne.

Například u chemtrails - budou analyzovat půdu a vzduch a zkoumat letadla, za kterými zůstávají mnoho hodin tyto stopy? Protože, pokud tým nebude takto postupovat, jak nám prokáže, že chemtrail neexistuje, když jsou letadla, za kterým se stopy během pár minut rozptýlí a žádné stopy nezanechávají?

Nebo je to pouze politické rozhodnutí, co je nebo není pravda?

?BERNAU - Dnes 10:00 Dobrý den. Komu Váš tým v rámci MV podléhá? Kdo je bezprostředním nadřízeným Vašeho týmu? Jmenujte prosím tuto osobu. Je složen z civilních osob a i z policistů? Kolik je to tabulkových míst? Máte již připraven "provozní manuál" jak tyto informace sbírat , třídit je a vyhodnocovat a zpřístupňovat? Kdo Vám tento manuál připravil? Spolupracuje Váše centrum se soukromou firmou či vysokoškolským pracovištěm? Jakým?