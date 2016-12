Nejde o cenzuru. Zeman dostává špatné informace, se vznikem týmu souhlasil, říká právnička vnitra

před 12 minutami

Zeman se ve svém svátečním projevu opřel do týmu, který vzniká na ministerstvu vnitra, aby vyvracel bludy a dezinformace šířené médii a internetem. Označil jej za cenzuru. Lidé z vnitra ale upozorňují, že o to nikdy nešlo. A že Zeman proti vzniku skupiny dříve neměl žádné připomínky.

Praha – Na ministerstvu vnitra ještě ani naplno nezačal pracovat nový tým zaměřený na boj proti lžím šířeným internetem a médii, a prezident Miloš Zeman už jej v pondělí odsoudil ve svém svátečním projevu.

“Nepotřebujeme cenzuru, nepotřebujeme ideovou policii, nepotřebujeme nový úřad pro tisk a informace, pokud máme i nadále žít ve svobodné a demokratické společnosti,” opřel se Zeman do Centra proti terorismu a hybridním hrozbám vznikajícího při ministerstvu vnitra.

Nepřeje si prý, aby se úřad Milana Chovance (ČSSD) stal “novodobým Koniášem”. Lidé z ministerstva vnitra přitom upozorňují, že o žádnou cenzuru nepůjde a nikdy jít nemělo. A že Zemanova kancelář proti vzniku nového centra původně nic nenamítala – audit národní bezpečnosti, který centrum zavádí, prošel přes prezidenta bez připomínek.

“Překvapuje nás, že z toho pan prezident dělá takové téma, protože jsme měli dojem, že jsme se k tomu vyjadřovali několikrát,” podivuje se Eva Romancovová, právnička ministerstva vnitra, která dostala za úkol asi patnáctičlenné centrum na ministerstvu vybudovat. “Tato situace nás mrzí, ale staví nás to před roli, kterou máme plnit. Musíme vyvracet dezinformace a tohle je jedna z nich,” řekla Aktuálně.cz.

Zároveň to podle ní značí ne zcela dobrou práci kanceláře prezidenta. “Nechává ho v přesvědčení, že máme zákonnou možnost cenzurovat. A my jsme o takovou zákonnou pravomoc samozřejmě nikdy neusilovali a usilovat nebudeme, protože to není smyslem naší práce,” upozorňuje Romancovová, která měla zároveň na starosti kapitolu auditu národní bezpečnosti věnující se oblasti působení cizí moci. “Je to zcela nepochopení toho, co budeme dělat, a částečně neznalost legislativy,” komentuje právnička Zemanovy výroky.

Co je audit národní bezpečnosti Audit národní bezpečnosti měl prověřit, jak je země připravena čelit současným závažným bezpečnostním hrozbám a jaká je odolnost státu při přímé konfrontaci s nebezpečím. V návaznosti na loňské teroristické útoky v Evropě jej nechal vypracovat premiér Bohuslav Sobotka, práce na auditu trvaly zhruba rok, podílelo se na něm deset odborných týmů a přes 120 expertů ze státní správy i akademického prostření v Česku i zahraničí. Z části auditu o terorismu například vyplývá, že rizika plynoucí z islámského radikalismu a činnosti mezinárodních teroristických skupin jsou pro Česko zatím nízká. Zároveň ale upozorňuje na nebezpečí vlivu cizí moci, právě proto vzniká nové centrum na ministerstvu vnitra. Dokument v prosinci schválila vláda.

A vysvětluje, jaký je podle ní pravý smysl práce nového týmu. Nepůjde jen o reagování na dezinformace zachycené na internetu nebo v médiích. To bude co do objemu práce spíš menšinový podíl, upozorňuje. “Nicméně smyslem je upozorňovat veřejnost na to, kde se objevují informace, které se nezakládají na pravdě a ohrožují vnitřní bezpečnost státu. Nebo mohou mít v souvislosti s jinými informacemi vliv na vnitřní bezpečnost státu a veřejný pořádek, případně na věrohodnost ústavních institucí,” popisuje Romancovová. Její nadřízený, ministr vnitra Milan Chovanec, zadal lidem z úřadu, aby Zemana s činností týmu znovu seznámili.

Zaměstnanci ministerstva vnitra budou na dezinformace upozorňovat pomocí twitterového účtu a vlastních webových stránek. Ostatně několik upozornění už úředníci vydali, přestože oficiálně začne tým fungovat začátkem roku. Vyvraceli například tvrzení, že prezidentské volby v Česku zmanipulovala Ruská federace. Upozornili i na video údajně zobrazující násilí migrantů, přičemž ve skutečnosti šlo o spor narkomanů v centru Prahy.

Přestože má tým nedůvěru u prezidentské kanceláře, ministerstvo vnitra i bezpečnostní komunita za ním stojí. “Potřeba vzniku pracovišť, která reagují na dezinformace, je jedním z výsledků auditu národní bezpečnosti, tak se dá říct, že na něm panuje naprostá shoda. A nikdo, včetně Kanceláře prezidenta republiky, v připomínkovém řízení k tomu materiálu, z nějž vyšel vznik našeho centra, nevznesl připomínky,” upozorňuje Romancovová.

Nic tak nebrání tomu, aby centrum začalo v lednu fungovat. Na úřadu ještě dobíhá přijímání zaměstnanců, výběrová řízení už se ale uzavřela. A část odborníků přejde z jiného oddělení. Rozhodnout se musí také o tom, kdo bude stát v jeho čele a stane se tváří, která bude komunikovat s veřejností a médii.

autor: Adéla Skoupá