Nejhorší je pohled do očí rodin horníků, komentují Poláci tragédii. OKD odškodní i je

Dvanáct ze třinácti obětí čtvrtečního důlního neštěstí v Karviné byli Poláci. Jejich země oficiálně vyhlásila neděli dnem smutku, v Česku se v sobotu v poledne rozezněly na památku mrtvých na 140 vteřin sirény. Přestože by měl rodiny polských horníků odškodňovat jejich zaměstnavatel, který jim práci zprostředkoval, společnost OKD, která důl provozuje, jim chce pomoci.

Řada polských médií v pátek ostře kritizovala OKD za to, že špatně a neuspokojivě informovala o průběhu záchranných prací. Další hlasy z Polska ale upozorňovaly na skutečnost, že kroky záchranářů byly profesionální. "S určitými přírodními riziky si neporadí ani nejmodernější věda a technika," podotkl ve zpravodajské televizi TVN24 bývalý vicepremiér Janusz Steinhoff.

Bývalý důlní záchranář a náměstek ministra hospodářství Jerzy Markowski připomněl, jak obtížné je informování rodin o úmrtí jejich nejbližších. "Nejhorším momentem z celé záchranné akce je její konec, kontakt s rodinou a slova o tom, že jejich otec, bratr nebo syn už nežije. V takovém momentě je člověk vzteklý z té bezmoci, že jsme znovu prohráli. Celá naše technika, věda, všechno, co máme k dispozici, bylo k ničemu," prohlásil Markowski.

Rodiny obětí si podle něj zaslouží maximální psychologickou podporu. "Těm lidem je potřeba pomoci. Během jediného okamžiku přišli o své nejbližší. Jen pár dní před Vánocemi," dodal. Obzvlášť citlivý je podle něj i fakt, že rodiny pravděpodobně nikdy nedostanou těla svých nejbližších zpět a nebudou mít koho pohřbít.

Práce na likvidaci požáru pokračují

Na povrch dostali záchranáři zatím jen jednu oběť. "U dalších čtyř víme, kde se nacházejí. Dalších osm budeme muset najít," řekl mluvčí OKD Ivo Čelechovský. V místě výbuchu stále hoří, teplota se tam pohybuje kolem 200 stupňů Celsia. Na likvidaci požáru pracuje bezmála 200 lidí včetně pracovníků polské báňské záchranné služby.

Jejich úkolem je izolovat úsek štol dlouhý asi tři kilometry, což by se jim mělo podařit do neděle. Následně budou pracovníci OKD do prostor vhánět dusík, který by měl požár udusit. V okamžiku, kdy se místo dostatečně ochladí, se do podzemí vrátí záchranáři, kteří budou pátrat po tělech 12 mrtvých horníků.

Bývalý polský vicepremiér Steinhoff upozornil, že riziko opakování podobných tragédií existuje. A to i přes jednoznačné zlepšení bezpečnostních opatření i dokonalejší techniku. "Uhlí dobýváme čím dál níže, dostáváme se k ložiskům, ve kterých je riziko úniku metanu čím dál větší. Občas selže lidský faktor, občas technika. Je třeba si uvědomit, že s určitými přírodními riziky si neporadí ani nejmodernější věda a technika," řekl Steinhoff.

První peníze přijdou rodinám po Vánocích

OKD začne vyplácet peníze určené na podporu rodinám mrtvých horníků 27. prosince. Nejprve půjde o okamžitou sociální výpomoc ve výši několika desítek tisíc korun. Dále podle kolektivní smlouvy vyplatí v případě svého zaměstnance OKD vdově a každému nezaopatřenému dítěti, popřípadě rodičům, pokud s nimi horník žil ve společné domácnosti, částku 240 tisíc korun.

Běžně je tato pomoc určená českým horníkům nebo horníkům v přímém zaměstnaneckém poměru. Polské horníky má odškodňovat jejich zaměstnavatel, který práci v OKD zprostředkoval. V tomto případě to ale bude jinak. Zprostředkovatelské firmě chce OKD s odškodněním pomoci.

"Společnost OKD je připravena ve spolupráci s dodavatelskou společností Alpex realizovat odškodnění pozůstalých, které bude založeno na stejném principu jako pro rodinné příslušníky vlastních zaměstnanců. To se týká i případné okamžité sociální výpomoci, která se v souladu s předpisy může pohybovat v řádech několika desítek tisíc korun," uvedl Čelechovský.

Video: Jsme jedna rodina, je to tragédie. Bývalý horník zapálil svíčky za kolegy