Rodiče prodávali svou dceru na internetu k sexuálním praktikám, odsedí si 7 a 8 let

Za nabízení své dvanáctileté dcery cizím mužům za účelem sexuálních praktik si rodiče z Jesenicka odpykají sedm a osm let. Trest uložený olomouckým krajským soudem jim nyní potvrdil Vrchní soud v Olomouci. Podle rozsudku v roce 2018 domlouvali své dceři schůzky a v pár případech měla jejich dcera přihlížet i sadomasochistickým praktikám své matky. Rodiče vinu popírají, podle nich dívka lže.

Podle soudu jsou uložené tresty přiměřené. Sedmatřicetiletá matka, která měla aktivnější roli, dostala sedmiletý trest. Otec o rok více, soud přihlédl k jeho předchozím 11 odsouzením a k tomu, že čin spáchal ve zkušební době. Poškozené musejí navíc zaplatit 300 000 korun.

"Podle znalců je nezletilá obětí trestného činu, je to osoba, která je schopna podat věrohodnou výpověď, je schopna reprodukovat to, co zažila. Vina obžalovaných je z řady důkazů jednoznačně prokázána," řekla soudkyně Magda Mihulová.

Soud uvedl, že je vina matky jednoznačnější, vina se však podařila dokázat i otci. "Pokud věříme výpovědi poškozené, z její výpovědi lze dovodit i aktivní spolupodíl obžalovaného. Uvedla, že byl u toho, když vyhledávali na internetu vhodné chlapy," doplnila soudkyně s tím, že o tom svědčí i "daň" kterou měli klienti přinášet - šlo o červené víno a cigarety pro obžalovaného. Rodiče usvědčili také klienti, které se podařilo vyslechnout.

Dvojice byla odsouzena za zločin obchodování s lidmi a za ohrožování výchovy dítěte. Původně jim hrozila sazba pěti až 12 let. Pár byl zadržen po návratu z Anglie, kam odjeli bez nezletilé. Jednání se podle obžaloby odehrálo od května do října v roce 2018, kdy dívce bylo 12 let.

Podle rozsudku služby sjednávala matka přes erotický portál, kde nabízela sadomasochistické služby s účastí komtesky. Dívka se tak některých setkání účastnila s matkou, někdy byla s muži posílána samotná. Dívka svým kamarádkám popisovala, jak ji matka hezky oblékla, nafotila a sjednávala schůzky. Svěřila se jim také s tím, že se musí dívat na muže při jejich uspokojování.

Matka se ke svým aktivitám přiznala, dcera se jich prý ale neúčastnila. U soudu se hájila tím, že dcera od malička lže. "Trest si zasloužím za to, že jsem podváděla svého muže. Ale není to tak, že bych ji měla prodávat. Dělala jsem to sama," uvedla žena. "Vůbec jsem nevěděl, co se odehrává za mými zády. Nikdy bych svou dceru neprodával," hájil se otec dítěte. Popřel i to, že dítě bil prodlužovačkou, zlomil dívce ruku a nařídil jí ostříhat vlasy. Podle soudu však oba nejsou schopni přijmout odpovědnost za své jednání a vinu svalují na svou nezletilou dceru.