Pedofilní učitel tance, který zneužil jedenáct dívek, spáchal ve vězení sebevraždu

Smrt pedofilního učitele tance Petra Dostála, který si odpykával devítiletý trest za pohlavní zneužívání dívek z pražských mateřských škol, kvalifikovala Vězeňská služba jako sebevraždu. Nešlo tedy o trestný čin. Muž zemřel v dubnu v mírovské věznici. Matku dívky, která svou šestiletou dceru nechávala mužem dlouhodobě zneužívat, poslal soud znovu do vězení na 4,5 roku.

Podle pravomocného rozsudku se měl učitel vedle trestu odnětí svobody ve věznici se zvýšenou ostrahou rovněž podrobit ústavní sexuologické léčbě. Soudy mu také na maximální možnou dobu - tedy na deset let - zakázaly pracovat s dětmi. Muž si proti verdiktu podal dovolání, jeho projednání už se ale nedožil. Z justiční databáze vyplývá, že Nejvyšší soud pak jeho dovolání letos v květnu odmítl.

Lektor tance zneužil v letech 2015 a 2016 deset holčiček v sedmi různých školkách, jedenáctou na letním tanečním soustředění. Dívky před skrytou kamerou líbal, hladil nebo prováděl kopulační pohyby.

U tří holčiček zašel ještě dál. Se dvěma měl orální sex. Ze třetí, šestileté, si udělal taneční asistentku, která ho doprovázela na dětských kurzech a s kterou měl sexuální vztah. Po dobu dvou let ji postupně cíleně učil různé praktiky a natáčel s ní pornografická videa. U soudu uvedl, že s ní chtěl být až do smrti. Prohlásil také, že se už ve vazbě pokusil o sebevraždu léky.

Matka dívky dostala čtyři a půl roku za obchodování s lidmi

Matku dívky, která svou šestiletou dceru nechávala svým pedofilním známým dlouhodobě zneužívat, poslal ve čtvrtek odvolací Vrchní soud v Praze znovu do vězení na 4,5 roku. Verdikt je pravomocný. Stejný rozsudek vynesl soud letos v lednu, rozhodnutí ale zrušil Nejvyšší soud. Obžalované hrozilo za obchodování s lidmi a za ohrožení výchovy dítěte osm až 15 let vězení, soud uložil trest výrazně pod hranicí trestní sazby. Matka dítěte svěřovala pedofilovi dceru několikrát týdně i poté, co se v říjnu 2016 dověděla o jeho sexuální orientaci.

Prvoinstanční soud ženě původně uložil tříletý trest s odkladem na pět let. Chtěl tím zajistit, aby dcera nadále vyrůstala v úplné rodině. Vrchní soud ale rozsudek označil za zjevně nepřiměřený a trest zvýšil na 4,5 roku nepodmíněně. Nejvyšší soud na základě ženina dovolání pravomocný rozsudek zrušil a odvolacímu senátu uložil, aby lépe odůvodnil, proč upřednostnil zájem státu na potrestání obžalované místo nejlepšího zájmu dítěte. Ženě zároveň odložil výkon trestu.

Předseda odvolacího senátu Luboš Vrba dnes ženě uložil znovu nepodmíněný trest. "Byla to obžalovaná, kdo fatálním způsobem selhal ve výchově nezletilé. Měla to být především ona, komu leží na srdci zdárný vývoj dítěte," konstatoval v odůvodnění rozsudku. Podle Vrby to byla právě matka, která svou dceru vystavovala sexuálním atakům Dostála, přestože věděla o jeho pedofilii.

Vysokoškolsky vzdělaná žena u soudu v minulosti uvedla, že se Dostálem nechala zmanipulovat. Učitel ji prý přesvědčoval, že jeho vztah s její dcerou je převážně platonický a že se sexuálními aktivitami nezačnou dříve než v jejích 15 letech. Její obhájce dnes poukazoval na to, že se matka i celá rodina dívky snaží situaci napravit, pravidelně například dochází na terapie.

Video: Matka mě prodala pedofilům, znásilnily mě stovky mužů, říká Lucas