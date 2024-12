Za armádu zodpovídám já, ohrazuje se generál Řehka proti slovům ministryně Černochové

Náčelník generálního štábu Karel Řehka říká, že pokud směrem k armádě zaznívají zavádějící informace, je téměř jeho "povinností" uvést je na pravou míru. Reaguje tak na slova ministryně obrany Jany Černochové (ODS) z rozhovoru pro Aktuálně.cz. Ta Řehkovi vytkla, že nemá komentovat slova poslanců. "Zodpovídám za armádu, takže se logicky vyjadřuji k tématům, která se jí týkají," oponuje Řehka.

"Já odpovídám, paní ministryně," uťal náčelník generálního štábu Janu Černochovou, když mu na posledním jednání sněmovního branného výboru skočila do řeči. Šlo o moment, kdy reagoval na otázky místopředsedy výboru Pavla Růžičky (ANO). Oba muži se přitom spolu do konfrontace dostávají poměrně často.

"Tam byly dotazy na drony a zazněly velmi slušně, nebyly ze strany poslanců nijak agresivní. Reakce pana náčelníka byla taková, že mu přijde, že to panu poslanci někdo psal. Tak jsem mu jenom polohlasně řekla, že mi přijde zbytečné to takto komentovat. (…) On nemá co komentovat poslance," reagovala ministryně, když se jí Aktuálně.cz na situaci dokreslující napjaté vztahy zeptalo v rozhovoru.

Proti takovému výkladu se však Karel Řehka ohrazuje. "Politické postoje ani politiku obecně vojáci nekomentují a nedělám to ani já. Jiná věc ovšem je vyjadřovat se k tématům, za která je náčelník generálního štábu odpovědný," uvádí.

A dodává, že by se tak zachoval v každé situaci. "Já zodpovídám za Armádu České republiky, takže se logicky vyjadřuji k tématům, která se armády týkají. A je jedno, kdo to říká. Pokud směrem k armádě zaznívají zavádějící informace, tak je téměř mojí povinností je uvést na pravou míru," vysvětluje.

Černochová v rozhovoru dále uvedla, že armáda podléhá řízení ministerstvem obrany. "Konečné slovo, také ve věci řízení armády, má ministr obrany. Toto je citace zákona, já si to nevymýšlím (…). Tady stále dochází k nepochopení, že to není náčelník generálního štábu, kdo stojí v čele ministerstva obrany, ale je to ministr," uvedla.

"Názory nekomentujeme," stroze reagoval na tato slova náčelník Řehka.

Dlouhodobý spor mezi ministryní a generálem se znovu vyostřil před několika týdny. To se objevily informace, že při výcviku keňských jednotek, který má v Africe už několik let na starosti prostějovská 601. skupina speciálních sil, byl postřelen jeden z kadetů.

Černochová kritizuje, že se o citlivém incidentu dozvěděla s několikadenním zpožděním. Řehka namítá, že armáda udělala vše tak, jak měla, a ministryni informovala dostatečně.

Video: Rozhovor s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou (13. 12. 2023)