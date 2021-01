Registrace pro všechny od 1. února je nejistá. Stát uvažuje, že upřednostní lidi 65+

Rezervační systém na očkování se v pátek otevřel pro lidi starší 80 let. Všichni ostatní lidé se podle stávajících plánů měli mít možnost přihlásit od 1. února. Mluvčí Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT) Lukáš Trnka však tvrdí, že stát v tuto chvíli uvažuje, že na začátku února otevře registrace jen pro část společnosti. Například lidem starším 65 let.

Páteční start rezervačního systému na očkování pro všechny lidi starší 80 let provázely problémy. I několik minut trvalo, než zájemcům dorazil SMS zprávou kód, díky kterému mohli pokračovat v registraci. Pod velkým náporem zájemců kolabovaly servery, na kterých objednávání běželo.

"Během prvních dvou minut od spuštění máme 75 tisíc návštěv na rezervačním systému k očkování. V tuto chvíli již přes 500 lidí vybírá své konkrétní očkovací místo," informoval twitterový účet krátce po otevření registrací.

Ještě několikanásobně větší zájem o registraci lze očekávat 1. února, kdy stát plánuje otevřít přihlašování pro všechny Čechy. Mluvčí Národní agentury pro komunikační a informační technologie Lukáš Trnka však upozorňuje, že není vůbec jisté, zdali k tomu skutečně dojde. "Je na stole varianta, že by se to nakonec 1. února otevřelo jenom pro užší a prioritní skupiny obyvatel," řekl Aktuálně.cz Trnka.

K registraci by tak mohli mít přístup jen lidé z dalších skupin, které mají také určitou prioritu - tedy například všichni lidé starší 65 let, chroničtí pacienti, nezdravotní personál nemocnic, pedagogové nebo pracovníci kritické infrastruktury. Lidem mimo prioritní skupiny by se rezervace otevřela později.

"Žádný server na světě vám v jednu chvíli čtyři miliony uživatelů neunese, to prostě není možné. Navíc by nedávalo smysl, aby se lidi, kteří jsou zdraví a je jim třicet let, pokoušeli registrovat v únoru na vakcínu, kterou dostanou nejdříve v květnu nebo červnu," vysvětlil mluvčí Trnka.

Vyjádření ministerstva zdravotnictví redakce zjišťuje.