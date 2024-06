RegioJet zřídil krizovou linku, je připravený odškodnit cestující

Železniční dopravce RegioJet, jehož expres se v noci na čtvrtek v Pardubicích čelně srazil s nákladním vlakem, je připravený odškodnit cestující i další lidi, kterých se nehoda dotkla. Pro dotazy zřídil krizovou telefonní linku 539 000 955, oznámila firma. Příčiny srážky zatím nejsou známé.

Vlak RegioJetu jel na trase z Prahy do slovenských Košic a ukrajinského Čopu. "Velmi nás to mrzí. Hluboce se omlouváme zraněným a všem, koho se nehoda jakkoli dotkla. Jsme připraveni poskytnout jim maximální podporu a odškodnění. Uděláme vše pro řádné vyšetření události a v návaznosti na to přijmeme odpovídající opatření," uvedl majitel RegioJetu Radim Jančura.

RegioJet původně uvedl jiné telefonní číslo na krizovou linku, pak ho ale změnil na 539 000 955. Lidé tam mohou volat s dotazy v češtině, slovenštině a ukrajinštině. Své dotazy mohou směřovat také e-mailem na adresu [email protected]. "Souhrnné informace budou také na speciální internetové stránce, kterou dopravce v průběhu dne zřídí," doplnil RegioJet.

Linku s informacemi pro lidi, kterých se nehoda dotkla, zřídili také hasiči. Lidé mohou telefonovat na číslo 950 570 805, napsali už v noci na sociální síti X.

Expresní vlak RegioJetu se v Pardubicích čelně srazil s nákladním vlakem ve středu před 23:00. Čtyři lidé při nehodě zemřeli a víc než 20 dalších se zranilo. Nemocnice v Pardubicích, Chrudimi a Hradci Králové přijaly po nehodě 27 lidí. Nehodu vyšetřuje Drážní inspekce, policie se jí zabývá jako možným obecným ohrožením z nedbalosti. Provoz na koridorové železniční trati přes Pardubice na Moravu se zastavil na zhruba devět hodin, dnes kolem 08:00 se obnovil po jedné koleji.