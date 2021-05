Ředitelé státních nemocnic musí mít prověrku, Arenberger o ni dosud nepožádal

Z rozhodnutí dnes již bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) mají všichni ředitelé státních nemocnic povinnost mít bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Bývalý ředitel nemocnice Královské Vinohrady a stávající ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) o ni ale dosud ani nepožádal. Upozornil na to Deník N.

Tuto povinnost zavedl Vojtěch pro šéfy velkých nemocnic, kteří hospodaří s velkými rozpočty a často dostávají také dotace z Evropské unie. Zadávají také velké zakázky v řádech stamilionů korun, což je považováno za takzvanou citlivou činnost, u které bezpečnostní prověrku legislativa nařizuje.

Ačkoli zákon platí již od roku 2019, bývalý šéf nemocnice Královské Vinohrady a současný ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) o prověrku dosud ani nepožádal. Podle Deníku N získalo prověrku čtrnáct z patnácti šéfů státních nemocnic. Jediný, kdo o ni ani nepožádal, je právě Arenberger.

"Mít prověrku není nic, co by bylo dáno zákonem v případě, že jste ředitelem či ředitelkou nemocnice," napsal Deníku N ministr. Plánoval o ni podle svých slov požádat loni na jaře. "Ale pak přišla epidemie covidu a byly jiné starosti. V současné době tato otázka není na stole," dodal Arenberger.

Ačkoli například nejnižší stupeň prověrky s názvem vyhrazené předpokládá pouze čistý trestní rejstřík plnoletost a svéprávnost, prověrka na stupeň důvěrné má i jistý protikorupční charakter. Žadatel o ní musí Národnímu bezpečnostnímu úřadu, který ji uděluje, doložit veškeré své příjmy za posledních pět let a to včetně příjmů z podnikání, doklady o vyplacených dividendách, soupis majetku, informace o vyplacených dávkách, příspěvcích na rodinné příslušníky, pojistkách, bankovních účtech, daňová přiznání a další.

Minulý týden přitom vyšlo najevo, že ministr zamlčel v daňových přiznáních milionové příjmy z klinických studií, které vykazoval protiprávně jako podnikatelskou činnost, ale také informace o vlastněných nemovitostech, kterých je několik desítek.

Podle bezpečnostní expertů je absence prověrky Arenbergera problém. Znamená to, že jednak nemůže podepisovat kontrakty přesahující 300 milionů a jednak by se správně neměl seznamovat s informacemi, které jsou v režimu důvěrné," řekl Deníku N bývalý ministr vnitra a šéf rozvědky František Bublan. "Dalším problémem je i to, že exministr Vojtěch to šéfům nemocnic nařídil, a Arenberger to tedy dosud nesplnil," dodal Bublan.