Rath řeční už druhý den, advokáti si čtou nebo klimbají. Ostatní obžalovaní odešli

před 1 hodinou

Už osm hodin přednáší bývalý středočeský hejtman David Rath námitku podjatosti soudce Roberta Pacovského, který řeší jeho korupční kauzu. V jednací síni zbylo jen posledních pět novinářů. O to, aby nemuseli být přítomni, požádalo i všech deset zbylých obžalovaných. Na svých místech ovšem musí dál zůstat obhájci, kteří se při Rathově monologu evidentně nudí. Někteří chvílemi zvedají oči v sloup, pracují na počítači či si čtou na tabletech a mobilech nebo i klimbají. Byť má soudce pravomoc Rathovu obstrukční řeč useknout, zatím to neudělal. Zjevně mu nechce dát prostor pro to, aby proti jeho postupu dal bývalý hejtman další protest.

Doporučujeme

Praha - Monologem Davida Ratha pokračuje před Krajským soudem v Praze druhé kolo jeho korupční kauzy. Soudce Robert Pacovský případ, v němž Ratha předloni v červenci poslal na 8,5 roku do vězení, začal po vrácení Vrchním soudem v Praze projednávat znovu toto pondělí. Rozvrátil jsem vám rodinný život, neustále vás štvu. Máte důvod mě nenávidět, řekl Rath soudci číst článek Rath si v pondělí hned poté, co Pacovský shrnul dosavadní průběh řízení, vzal slovo a oznámil, že podává námitku podjatosti proti osobě soudce. Tu přednáší již osmou hodinu; poté, co soudce pondělní jednání ukončil, pokrčuje v monologu i v úterý. Zatímco v pondělí byla téměř plná jednací síň a byly v ní dvě desítky novinářů, v úterý jich vytrvalo jen pět. O to, aby nemuseli být přítomni, požádalo i všech deset zbylých obžalovaných. Obhájci odejít nemůžou Na svých místech ovšem musí dál zůstat obhájci, kteří se při Rathově monologu evidentně nudí. Někteří chvílemi zvedají oči v sloup, pracují na počítači či si čtou na tabletech a mobilech nebo i klimbají. Rath od počátku své řeči ostře útočil na soudce a mluvil o něm například jako o opilcovi. Úterní den zahájil předčítáním své ústavní stížnosti, v níž si stěžuje na podjatost soudců Nejvyššího soudu i ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Poté začal obšírně mluvit o tři roky starém incidentu, kdy byl soudce Pacovský pokárán za to, že nechal novinářům nafotit obří hromadu šanonů s Rathovým spisem a na fotografiích byla vidět jména obžalovaných. Podle některých přítomných advokátů měl soudce Pacovský proti Rahovým obstrukcím už dávno zasáhnout. "Vždyť jen předčítá. Jsou to typické parlamentní obstrukce. Zákon mu umožňuje jej přerušit," říká jeden z nich. Infografika Od peněz v krabici od vína po zpochybnění odposlechů. Připomeňte si korupční kauzu Davida Ratha projít infografiku Nedat mu další záminku Pacovský zjevně nechce dát Rathovi další záminku, aby si stěžoval na jeho postup. Proto během jeho monologu, byť na něj Rath nevybíravými slovy útočí, nehne ani brvou. A to ani když se jej Rath evidentně snažil vyprovokovat k nějaké reakci. "Máte proti sobě člověka, který vás neustále štve, rozvrátil vám rodinný život a poukazuje na všechny vaše výstřelky. Máte dost důvodů mě nenávidět. Je to absurdní divadlo, Václav Havel by to nevymyslel," uvedl Rath například v pondělí. Krátce po dvanácté hodině soudce Pacovský vyhlásil čtyřicetiminutovou přestávku. Dá se očekávat, že ani v úterý Rath přednášení svojí námitky podjatosti soudce neskončí.

Související