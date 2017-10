Kauza Rath je zpět: Exhejtman obvinil soudce z komplotu, ten mu pohrozil pokutou a vykázáním ze síně

před 2 hodinami

Krajský soud v Praze začal znovu projednávat korupční případ David Ratha a dalších deseti obžalovaných, který k novému projednání vrátil Vrchní soud v Praze. Bývalý středočeský hejtman se snaží opět jednání zmařit námitkou podjatosti, kdy argumentuje svým soudním sporem s advokátem Michalem Pacovským, který je strýcem soudce Roberta Pacovského.

Praha - S novou vizáží s krátkými vousy usedl na lavici obžalovaných v největší jednací síni Krajského soudu v Praze v druhém kole své korupční kauzy hlavní aktér případu - bývalý středočeský hejtman David Rath, který spolu s dalšími deseti lidmi čelí obžalobě ze zmanipulování zakázek středočeských nemocnic. Případ k novému projednání vrátil Vrchní soud, když zrušil předloňský prvoinstanční verdikt kvůli údajně špatně povoleným odposlechům.

Rath ale vydržel sedět jen několik málo minut. Ještě než soudce Robert Pacovský stačil začít s rekapitulací případu, přistoupil Rath k řečnické ohrádce a domáhal se slova s tím, že chce podat námitku podjatosti soudce.

"Budete mít na to ještě čas, sedněte si," reagoval Pacovský. Rath ale neposlechl a začal se soudcem hlasitě polemizovat, kdy námitku podjatosti může podat. Posadil se až po opakované přestřelce, když jej soudce upozornil, že mu může udělit pokutu nebo ho vykázat z jednací síně.

Podvoluji se hrubému nátlaku

"Podvoluji se vašemu hrubému nátlaku, který jen dokresluje vaši podjatost," ustoupil dramaticky Rath a posadil se na lavici obžalovaných vedle dalších spoluobviněných - manželů Kateřiny a Petra Kottových a Lucie Novanské.

Na druhé lavici s odstupem od nich sedí Ivana Salačová, která je spolupracující obviněná a policii pomohla zbytek obviněných usvědčit výměnou za nižší trest. Ostatní obžalovaní, především představitelé uplácejících firem, požádali o jednání v nepřítomnosti.

Do případu se také v pondělí pokusil vstoupit exhejtmanův bratr Michal Rath. Ten se s Davidem Rathem pře o miliony, které policie našla v Rathově vile a exhejtman tvrdil, že jsou ve skutečnosti úspory jeho otce Ratmíra, jenž ale před více než rokem zemřel. Michal Rath se proto chtěl přihlásit jako poškozený a nárokovat zadrženou sumu.

Soudce Pacovský mu to ale neumožnil. "Soud nemá za to, že by mu příslušelo postavení poškozeného v tomto řízení," reagoval stručně soudce. Jako poškozeného nicméně nechal vedle státního zástupce Petra Jiráta sedět advokáta Jana Vondráčka, který dělá správce dědictví Ratmíra Ratha.

Rezerva kvůli obstrukcím?

Pacovský poté začal rekapitulovat celý případ, zejména okolnosti zrušení jeho předloňského verdiktu. Senát Vrchního soudu v Praze, vedený Pavlem Zelenkou, totiž loni v říjnu rozhodl, že v případu byly použity nezákonně odposlechy, protože jejich povolení bylo nedostatečně odůvodněno.

Nejvyšší soud v Brně ale letos v červnu Zelenkovo rozhodnutí zrušil s tím, že odůvodnění odposlechů bylo v pořádku a lze je při rozhodování využít.

Soud naplánoval 18 jednacích dnů. Tak vysoký počet je zřejmě kvůli tomu, že soud očekával průtahy ze strany Ratha. "Může se stát, že soud nevyužije všechny dny, na které bylo jednání bylo nařízeno," připustil soudce.

A průtahy se opravdu dají čekat. Poté, co soudce dokončil shrnutí, si vzal slovo sám Rath a oznámil, že proti němu podává námitku podjatosti. A to kvůli tomu, že se soudí s jeho strýcem Michalem Pacovským.

"Netěší mě, že tu námitku musím vznášet. Čekal jsem, že se vyloučíte. Mohlo to proběhnout bez veřejného cirkusu," prohlásil Rath.

Je to komplot vaší rodiny!

Pro připomenutí: Rath na jaře 2015 těsně před vynesením rozsudku oznámil, že vypověděl smlouvu dosavadním obhájcům Romanu Jelínkovi a Adamovi Černému a za nového obhájce si vybral advokáta Michala Pacovského - shodou okolností strýčka svého soudce.

Advokát Pacovský ale oznámil, že případnou plnou moc vypovídá, protože podpis pod ní z něj prý Rath vylákal podfukem.

Poté, co deník Aktuálně.cz vydal článek, v němž Michal Pacovský svoje jednání s Rathem popsal, exhejtman podal na Michala Pacovského žalobu na ochranu osobnosti. Soud ještě v tomto případě nerozhodl.

Podle Ratha jde o spiknutí ze strany Pacovského rodiny. "Byl jsem nucen podat trestní oznámení z důvodu možného komplotu vašeho strýce, bratrance i vás," uvedl.

Rath poté několikrát opakuje, že Michal Pacovský si mu řekl o neobvykle vysokou sumu 10 milionů korun za to, že jej bude zastupovat. A naznačuje, že to mohl být sofistikovaný úplatek za ovlivnění přicházející rozsudku. Nepředkládá k tomu ale žádný důkaz. Advokát Pacovský to již dříve označil za nesmysl.

Rath mluví už více než dvě hodiny. Během nich předčítá především články o svém sporu s advokátem Pacovským. A také protokoly ze soudního sporu, který v této věci vůči advokátovi Pacovskému vyvolal. Po zhruba 50 minutách soud vyhlásil půlhodinovou pauzu, ve čtvrt na dvanáct Rath začal mluvit znovu.

A předčítá například výpověď Michala Pacovského z jejich vzájemného sporu, kdy advokát uvedl, že se se svým synovcem již několik let nestýká. A to právě kvůli tomu, že jeho synovec Robert soudí Davida Ratha. A že jej to velmi mrzí, protože měli spolu výborné vztahy. "Já jako osoba jsem narušil harmonické vztahy vaší rodiny," zdůvodňuje dále podjatost soudce.

Rathova řeč zdaleka není u konce, ale soudce Pacovský jej v 12.20 přerušil a vyhlásil hodinovou přestávku.