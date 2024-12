Nebudeme Rusy vyhánět, tvrdí Rakušan. Je to diskriminace, oponuje poslanec ANO

Sněmovna přijala tento týden změnu zákona, která dělí nejen politiky, ale také občanskou společnost. Návrh výrazným způsobem ovlivní život Rusů, kteří by chtěli získat vedle ruského občanství i české. Zatímco opozice i některé nevládní organizace tvrdí, že jde o diskriminaci Rusů, která může zasáhnout i ty, kteří stojí proti režimu Vladimíra Putina, vládní politici návrh obhajují.

Je to pouze dočasné řešení, opakuje ministr vnitra Vít Rakušan. Mluví o "řešení", které se týká výhradně občanů jedné země a právě proto vyvolává polemiky nejen v Poslanecké sněmovně. Konkrétně se týká Rusů, kteří by chtěli získat české občanství. Zatímco dosud si můžou ponechat i ruské občanství, nově, pokud po poslancích schválí návrh i senátoři, by se museli vydat do Ruska a tam si zrušit ruské občanství.

"My tu opravdu budeme uplatňovat princip kolektivní viny?" stěžuje si poslanec hnutí ANO Robert Králíček, který podle hlasovacího protokolu návrh nepodpořil stejně jako nikdo jiný z opozičních poslanců. On i další poslanci tvrdili, že zákon diskriminuje Rusy. "Jsou pro nás opravdovou hrozbou lidé, kteří tady žijí desítky let, mají tady rodiny a museli by se vzdát ruského občanství tak, že by museli jet do Ruska?" pokračuje Králíček ve výhradách.

Ministr Rakušan ale namítá, že Rusové, kteří v Česku žijí a mají tady trvalý pobyt, můžou zde žít jako doposud. "Nebudeme nikoho vyhánět. Můžou tady zůstat. Můžou pracovat nebo tady studovat. Na tom se vůbec nic nemění," prohlašuje Rakušan.

Přiznává ale, že návrh komplikuje situaci těm Rusům, kteří by se chtěli ruského občanství vzdát. "Tento institut ale stát uděluje lidem, o kterých si myslí, že mají být občany našeho státu," argumentuje s tím, že takoví lidé můžou pracovat i v bezpečnostních složkách, což by mohlo být v současnosti v případě Rusů rizikové.

"A tady bezpečnostní rizika existují, zejména v době, kdy určitě nestihneme každého člověka do detailů prověřit. My jako stát si vybíráme, kdo má být občanem našeho státu," upozorňuje.