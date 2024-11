Švýcaři poslali Česku půl miliardy na turisty. Stát za ně pomůže přelidněné přírodě

Čím dál větší davy turistů zahlcují Krkonoše, Šumavu či Beskydy. Lidé chodí i na místa, kde měla dříve zvířata klid, a příroda trpí. Proti fenoménu zvanému overturismus nyní stát zakročí. Ze švýcarských fondů vyčlení 660 milionů na udržitelný turismus, dalších 300 milionu na posílení biodiverzity. O podporu mohou už nyní žádat projekty nad 70 milionů korun, menší budou následovat na jaře.

"Naše národní parky významně pociťují nával návštěvníků. Například Krkonoše jsou pátý nejnavštěvovanější národní park v Evropě. Tok turistů v území je třeba regulovat," řekl Tomáš Kažmierski, ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů ministerstva životního prostředí, na zahajovací konferenci programu v Kaiserštejnském paláci.

Toho chce stát docílit právě vyhlášením nového programu. Ten je rozdělený na dva pilíře. Na zájemce ve výzvě udržitelný turismus čeká 660 milionů, dalších 300 milionů je pak vyčleněno na posílení biodiverzity. Peníze Česku v rámci mezinárodní spolupráce poskytlo Švýcarsko, které také dlouhodobě bojuje proti overturismu.

"Hlavní cíle programu jsou nám velmi blízké, i nás trápí vysoký počet návštěvníků v cenných přírodních oblastech. Proto chceme podpořit projekty zaměřené na udržitelnější turistiku, a to s využitím švýcarských zkušeností, které pomohou zmírnit negativní dopady cestovního ruchu na životní prostředí," uvedl ministr Petr Hladík (KDU-ČSL).

"Program umožní financovat projekty, které se zaměří na rozložení návštěvníků i mimo ty nejvytíženější turistické cíle a které například sníží dopady intenzivního turismu na cenné ekosystémy. Součástí projektů může být také budování nebo rekonstrukce návštěvnických a informačních center, domů přírody a podobně," dodal.

Program by měl podporovat především vytváření dlouhodobých strategií udržitelného turismu v chráněných oblastech, budování potřebné infrastruktury, sledování pohybu návštěvníků a také jejich osvětu a vzdělávání.

"Typický projekt, jaký si představujeme, by byl informační centrum nebo dům přírody, případně komplexní řešení infrastruktury pro návštěvníky v daném území. Třeba vybudování nějakých naučných stezek, tras, chodníků. A to tak, aby to mělo nějaký plán, jak turisty rozprostřít, aby nebyly dotčeny hlavní cenné lokality," uvedl Kažmierski. Jako příklad takových úspěšných projektů jmenoval návštěvnická centra v Českém a Moravském krase.

První fáze výzvy, kterou ministerstvo vyhlásilo na konferenci, se týká velkých projektů nad 70 milionů korun. Na jaře pak budou moct granty získat menší záměry v rozsahu 500 tisíc až pět milionů korun. Žadatelé mohou získat podporu až do výše 90 procent. Mimo to navíc Švýcaři poskytnou Čechům kontakty na odborníky, kteří řeší problémy s overturismem v Alpách.

Druhý pilíř je zaměřený na posílení biodiverzity. Program má podpořit projekty, které by mohly snížit vliv rozdělení krajiny stavbami, jako jsou dálnice, elektrické vedení nebo přehradní nádrže.

V pilíři zaměřeném na posílení biodiverzity bude program podporovat projekty zaměřené na snížení vlivu rozdělování krajiny způsobené lidskou činností na přírodu. Tyto stavby mohou například omezovat přirozený pohyb zvířat a tím porušovat ekosystémy.

Švýcarsko skrze své fondy podporuje rozvoj nových členských států Evropské unie včetně Česka. Dohodu o čerpání druhého švýcarského příspěvku podepsaly oba státy loni v červnu. Celkem Česko od alpské země přijme skoro dvě miliardy korun.

"Program švýcarsko-české spolupráce představuje důležitý rozměr našich vynikajících bilaterálních vztahů s Českem. Jeho realizace začíná nyní a potrvá do roku 2029," uvedl na konferenci švýcarský velvyslanec v Česku Urs Bucher.

