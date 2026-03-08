Půjde opět do boje o Hrad? „Účast ve volbách velice silně zvážím,“ říká Pavel

Prezident Petr Pavel v neděli v rozhovoru pro ČT24 zopakoval, že při dostatečné podpoře občanů a dobrém zdraví vážně zváží kandidaturu na druhý prezidentský mandát. V bilančním rozhovoru České televize ke třem rokům v prezidentské funkci svou kandidaturu jasně nepotvrdil. Další prezidentské volby budou z kraje roku 2028.
„Bude-li poptávka u občanů a bude dostatečná podpora pro zvolení a zdraví moje a mojí rodiny, účast velice silně zvážím,“ uvedl v neděli večer pro ČT24 Pavel. Případné rozhodnutí nechce odkládat na poslední chvíli, tedy 66 dnů před dnem voleb. „Rozhodně bych to nechtěl natahovat do nejzazšího termínu, ale myslím si, že zatím je ještě čas,“ dodal.
Pavel připomněl, že jedním z faktorů jeho rozhodování bylo i to, že očekával, že se za jeho prvního mandátu začnou profilovat další výrazní kandidáti napříč politickým spektrem. „Žádný takový kandidát se zatím nejeví, tak mi nezbývá než o tom vážně uvažovat,“ řekl.
Podobné zvážení své kandidatury Pavel zmínil v druhé polovině února na debatě se žáky Základní školy generála Františka Fajtla. „Bude-li podpora stále taková, jako je teď, a budu cítit, že to nedělám jen s vlastní motivací, ale že mnoho lidí vnímá pozitivně, co dělám, pak o tom budu velice vážně uvažovat,“ uvedl tehdy.
„Pokud po mé službě poptávka bude, odložím stranou všechno, co bych radši dělal, a budu dělat to, co budu považovat za užitečné a správné,“ konstatoval v únoru prezident. I tehdy zmínil, že hlavní podmínkou pro jeho opětovnou kandidaturu na hlavu státu je zdraví jeho a jeho rodiny.
Pavel se i tři roky od zvolení těší nadpoloviční podpoře občanů. Důvěra v prezidenta ve srovnání s předchozím rokem navíc vzrostla, a to napříč veřejností i demografickými skupinami. V posledním roce však podle dat analytického ústavu STEM narostl dojem, že prezident příliš zasahuje do vnitropolitického dění. O průzkumu v neděli informoval server iROZHLAS.cz.
Podle STEM na přímou otázku, zda důvěřují prezidentovi, odpovědělo kladně 57 procent respondentů. Pavel se tak výrazně přiblížil své zatím nejvyšší podpoře. Několik měsíců po zvolení měl prezident podle průzkumu důvěru 60 procent veřejnosti. V následujících dvou letech se snížila, přesto po celou dobu mandátu zůstala nad polovinou.
Gól do šatny Slavii nezlomil, Chorý v derby srazil Spartu. Sešívaní jdou tak do trháku
Fotbalisté Slavie v derby pražských "S" porazili doma Spartu po obratu 3:1 a po 25. kole první ligy vedou tabulku před svým rivalem už o 10 bodů. Skóre otevřel v nastavení úvodního poločasu hostující Patrik Vydra, v 57. minutě srovnal z penalty Tomáš Chorý. V 79. minutě dokonal obrat při svém 200. ligovém startu střídající Mojmír Chytil a o chvíli později přidal pojistku znovu Chorý.
Izraelský vzdušný úder v Gaze v neděli zabil tři Palestince, včetně zdravotníka
Neděle byla nejtragičtější den, pokud jde o izraelské údery v Pásmu Gazy od začátku americko-izraelských útoků na Írán před týdnem – usmrceni byli tři Palestinci. Podle Reuters to řekl šéf nemocnice Šífa Muhammad abú Salmía.
Spása pro českou ekonomiku. Bez cizinců by zkolabovalo zdravotnictví i sociální služby
Čtyřicetiletá Světlana žije v Česku už přes deset let. Za tu dobu vystřídala několik pracovních míst, většinou v gastronomii. Dnes pracuje v kantýně nejmenovaného pražského úřadu jako pomocná kuchařka. Pohostinství je jedním z oborů, kde Čechy nahrazují právě pracovní síly z Ukrajiny, jako je ona. Bez zahraničních pracovníků se dnes už v Česku neobejde žádný obor, kde je potřeba manuální práce.
ŽIVĚ Konflikt prudce zdražuje paliva, naftu až o 3 Kč. „Ohlušující ticho,“ viní vládu ODS
Konflikt na Blízkém východě dál tlačí nahoru ceny paliv, od středy vystoupaly ceny pohonných hmot v ČR o další koruny.
Fantastický Jílek korunoval sezonu. Na závěr MS víceboje vydřel stříbro
Rychlobruslař Metoděj Jílek se stal v Heerenveenu vicemistrem světa ve víceboji. Při své premiéře na šampionátu ve čtyřboji se devatenáctiletý český reprezentant posunul na stříbrnou pozici výhrou v závěrečném závodě na 10.000 metrů, v němž se v únoru v Miláně stal olympijským šampionem.