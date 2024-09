Známý dětský psycholog Ptáček byl nalezen mrtvý, rodina ho pohřešovala od neděle

Známý dětský psycholog, psychoterapeut a soudní znalec Radek Ptáček, kterého od neděle pohřešovala rodina a měla obavy o jeho život a zdraví, zemřel. Středočeská policie po něm v úterý vyhlásila pátrání a večer na webu napsala, že hledaný osmačtyřicetiletý muž byl odpoledne nalezen v Praze bez známek života.

Muž v neděli odpoledne odjel automobilem s tím, že jede do práce, domů se už ale nevrátil, uvedla středočeská policejní mluvčí Michaela Richterová. "Pohřešovaný odeslal své ženě několik zpráv, které vyzněly jako loučení, a z tohoto důvodu je zde důvodná obava o jeho život a zdraví," dodala.

Večer policie uvedla, že hledaný psycholog je po smrti. "Pátrání po pohřešovaném 48letém muži má bohužel smutný konec. Muž byl dnes odpoledne nalezen v Praze, bohužel bez známek života," oznámila večer policie.

Radek Ptáček byl profesorem lékařské psychologie, klinickým psychologem a psychoterapeutem. Působil na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy či na University of New York in Prague. Zabýval se psychologií dítěte, věnoval se vzdělávání lékařů, soudců a sociálních pracovníků, publikoval, vystupoval často v médiích.

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková večer na síti X uvedla, že profesor Radek Ptáček byl velkým zastáncem důležitých změn v oblasti lidských práv a ochrany zejména té nejzranitelnější části společnosti.

"Byl mi dlouholetou oporou v tématu nepřijatelnosti fyzických trestů na dětech. Spolupracovali jsme úzce na změnách systému péče o ohrožené děti. Svými výzkumy a veřejnými přednáškami patřil mezi klíčové hybatele potřebných změn rovněž v oblasti zdravotní péče či v segmentu opatrovnické justice. Jsem mu za mnohé vděčná," napsala. Zprávu o jeho úmrtí podle svých slov přijala s obrovskou lítostí a vyjádřila upřímnou soustrast jeho rodině a blízkým.

