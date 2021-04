Další průzkum přisuzuje vedení koalici Pirátů a starostů. ANO dál ztrácí, uvádí STEM

Volby do sněmovny by v dubnu vyhrála koalice STAN a Pirátů s 27,9 procenta hlasů před hnutím ANO s podporou 24 procent. Třetí by byla koalice Spolu (tvořená ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), kterou by volilo 16,6 procenta občanů. Vyplynulo to z dubnového volebního modelu agentury STEM.

Pokud by se strany ve volbách utkaly samostatně, bylo by podle jejího modelu vítězem ANO s 23,8 procenta hlasy. Následovali by Piráti 18,6 procenta hlasů a SPD s 12,9 procenta. Do dolní parlamentní komory by se dostalo samostatně sedm stran, případně čtyři strany a dvě koalice.

Vládní ANO podle zjištění STEM v současné koronavirové situaci ztrácí, přesto si v modelu se samostatnými stranami udržuje vedení. Proti předchozímu únorovému průzkumu podpora hnutí klesla o šest procentních bodů. Podpora Pirátů se o té doby téměř nezměnila, naopak u SPD stoupla o 3,4 bodu.

O 2,4 bodu na 11 procent se zvýšila podpora STAN, které by v případě samostatné kandidatury bylo ve volbách na čtvrtém místě. Do sněmovny by se dostaly samostatně ještě ODS s 8,7 procenta hlasů, ČSSD s 6,6 procenta a komunisté s 5,1 procenta. Občanští i sociální demokraté si přitom od února polepšili, naopak komunisté pohoršili.

V případě konání voleb s ohlášenými koalicemi by na čtvrtém místě skončilo SPD, které by volilo 12,8 procenta lidí. Pátá ČSSD by měla sedmiprocentní podporu a šestá KSČM 5,2 procenta hlasů. Model s ohlášenými koalicemi STEM zveřejnil poprvé, nelze tak u něj vysledovat vývoj podpory.

Na vítězství koalice Pirátů a STAN před hnutím ANO před časem ale ukázaly průzkumy jiných agentur. Například podle volebního modelu agentury Data Collect by uvedená koalice vyhrála volby v březnu se ziskem 28,5 procenta hlasů a ANO by mělo hlas 22,1 procenta voličů.

Podle modelu agentury Kantar CZ by Piráti a STAN měli spolu v březnu ve volbách 30 procent a ANO 23,5 procenta hlasů. Volební vítězství přisoudil koalici Pirátů a STAN i model agentury Ipsos, podle něj by v březnu vyhrála se ziskem 26,9 procenta hlasů. ANO, které si v průzkumech do té doby udržovalo vedoucí postavení, by mělo 25,3 procenta hlasů.

Voleb do sněmovny se podle zjištění STEM chce zúčastnit 62 procent Čechů, pětina nikoliv a 17 procent dotázaných uvedlo, že není ještě rozhodnuto.