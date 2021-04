Hamáček chce oslovit tradiční voliče ČSSD. Je přesvědčený, že Petříček je odrazuje

Jan Hamáček se rozhodl "zbavit se" dnes už bývalého místopředsedy ČSSD a ministra zahraničí Tomáše Petříčka především proto, aby strana získala co nejvíce tradičních levicových voličů, kteří odešli hlavně k ANO. Vyplývá to z názorů politologů i ze slov samotného Hamáčka. Jestli se mu to ale podaří, není jisté. Podle odborníků na veřejné mínění nebude pro Hamáčka jednoduché tyto voliče získat.

Když předseda ČSSD Jan Hamáček na sobotním sjezdu ČSSD sliboval delegátům, že ví, jak stranu dostat v podzimních parlamentních volbách do Poslanecké sněmovny, už také věděl, že k tomu nebude chtít využít Tomáše Petříčka. Do té doby místopředsedu ČSSD a také ministra zahraničních věcí, jehož prezident Miloš Zeman na Hamáčkův návrh v pondělí odpoledne odvolal.

"Předseda Hamáček se takto snaží udělat z ČSSD stranu, která bude pro voliče co nejsrozumitelnější a bude mluvit jedním hlasem. Navazuje na výsledky sjezdu, kde vyhrála tendence udělat z ČSSD krystalicky levicovou stranu bez nějakého uhýbání do politického středu," komentuje situaci politolog Lukáš Jelínek.

Odmítá přitom, že by v tomto odvolání hrálo roli přání prezidenta Miloše Zemana či premiéra Andreje Babiše, kteří proti Petříčkovi vystupovali. "Samozřejmě, že to udělá radost prezidentovi i předsedovi vlády, ale podle mě byl skutečně ten hlavní důvod vnitrostranický," míní Jelínek.

Slova Jana Hamáčka na sjezdu stejně jako během pondělí potvrzovala, že v Petříčkovi viděl někoho, kdo v jeho očích odvádí od ČSSD tradiční levicové voliče. "Varuji před těmi, kteří posunují sociální demokracii do středu, sociální demokracie nemá být oranžová TOP 09 nebo Piráti. Vyměnit naši minulost, naše hodnoty, náš program, naše úspěchy, naše voliče za potlesk na Twitteru nebo v redakci Respektu je cesta do pekel," tvrdil šéf ČSSD.

Šéf ČSSD to potvrdil i v pondělí odpoledne v reakci na otázky Aktuálně.cz, zda by přece jen nebylo pro ČSSD lepší oslovit i tyto "středové" voliče. "Oni mu vyjadřují podporu, ale sociální demokracii nevolí," podotkl Hamáček. A uživatelé sociálních sítí jako by mu dávali za pravdu, většina těch, kteří Petříčka chválili, se zároveň přiznávali, že nejsou levicovými voliči.

Hamáček tak věří, že osloví tradiční voliče, kteří v minulosti volili ČSSD třeba v době, kdy ji vedl Miloš Zeman. Z průzkumů veřejného mínění i volebních modelů přitom ví, že podpora ČSSD se pohybuje kolem pěti procent.

"To jsou voliči, kteří nám zůstali, nechceme je odehnat. Je to solidní báze, na které můžeme stavět," vysvětloval v pondělí Hamáček, který poukazuje zároveň na to, že ČSSD má potenciál oslovit až devět procent voličů. Na tento potenciál poukazoval také Petříček, ovšem na rozdíl od Hamáčka mluvil o tom, že by se strana měla otvírat a nespoléhat na klasické levicové voliče. Hamáček nesouhlasí, je přesvědčený, že levicové voliče je třeba vzít především hnutí ANO. A to nejen voliče z regionů, ale i z Prahy.

"Je potřeba je přesvědčit, aby se k nám vrátili. Myslím, že naši voliči jsou například i na pražských sídlištích, mají své problémy, například bydlení, dostupné zdravotnictví a další. Jde o to, aby sociální demokracie s nimi uměla mluvit, aby je přesvědčila, že jsme jedinou alternativou, která se za ně postaví," tvrdí.

Dřívější voliči ČSSD zůstávají u hnutí ANO

Není ale jisté, jestli se mu něco takového podaří. A jestli mu sázka na lidi, kterým Tomáš Petříček neimponuje, vyjde. Analytik Jaroslav Horníček z agentury Median upozorňuje, že to pro něj nebude nijak jednoduché.

"Většina tradičních voličů, kteří kdysi volili ČSSD, teď stále patří hnutí ANO. Jsou to většinou starší lidé, kteří zatím zůstávají ANO věrni. Mladé voliče těžko dokáže ČSSD získat, protože ti budou spíše vzhlížet k Pirátům a STAN. Bude to pro vedení ČSSD skutečně problém," říká Horníček.

Zároveň potvrdil, že sociální demokracie by podle volebního modelu Medianu mohla získat až k devíti procentům voličům, ale ve skutečnosti je podle něj takový výsledek nereálný. "Mezi potenciální voliče patří váhající voliči, kteří se v této chvíli můžou skrývat ve více stranách. Například jde o voliče KSČM, kteří připouští, že by mohli volit i ČSSD, ale nakonec dají vesměs hlas KSČM. Pro sociální demokracii bude těžké tento potenciál naplnit. Brát by mohli skutečně z hnutí ANO, kam jim voliči většinou odešli, a pokud by ANO udělalo nějaké chyby, tak by se teoreticky vrátili k ČSSD. Odhaduji ale, že většina nakonec zůstane u ANO," popisuje Horníček.

Analytik agentury Median dále předpokládá, že odchod Tomáše Petříčka z vlády i vedení sociální demokracie nebude mít na stranu z pohledu voličů zásadní vliv. "Skalní voliče ČSSD to asi nijak neovlivní. Čili žádnou zásadní změnu nepocítíme. Že by se někdo kvůli Tomáši Petříčkovi vrátil k ČSSD, nebo naopak neodešel, to zřejmě nikoliv. Možná k nějakým drobným posunům dojde, ale bude to nepodstatné," míní Horníček.

Hamáček přesto věří, že se mu podaří získat tolik voličů, aby ČSSD ve sněmovně zůstala. A opakuje, že spoléhá hlavně na tradiční voliče. "Ve skutečnosti nemusíme nic moc vymýšlet. Náš program je jasný: My jsme levice. V těchto třech slovech je všechno, co potřebujeme vědět. My jsme levice, a to je naše identita. Debaty o staré, či nové levici nechme na seminář pro pár politologů, protože v reálné politice jsou k ničemu," tvrdí Hamáček.

A opět tak naráží na Petříčka, který často mluví o moderní levici evropského střihu. Tedy takové, která by například spolupracovala se Stranou zelených. Taková možnost se v Česku rýsovala, ovšem když Hamáček poznal, že mnozí sociální demokraté jsou proti, tak oznámil, že je nebude do takové spolupráce nutit.

Příští měsíce ukáží, jak bude dění na levé části politického spektra vypadat. Spolek Idealisté, který v minulosti s ČSSD kooperoval, aby se nakonec osamostatnil, už nabídl spolupráci kritikům Hamáčkova směřování. Zatím to ale vypadá, že minimálně Petříček stranickou příslušnost měnit nebude. "Zůstávám sociálním demokratem," oznámil při loučení na ministerstvu zahraničí.

