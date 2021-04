Sjezd ČSSD pokračuje druhý den. Šéf diplomacie Petříček má v blízké době skončit

Vládní ČSSD zahájila druhý den svého on-line sjezdu. Po páteční volbě vedení se sociální demokraté zaměřili na program. Podle neoficiálních informací ze sněmu má v dohledné době na postu ministra zahraničí skončit poražený protivník Jana Hamáčka v předsednické volbě, ministr Tomáš Petříček. Ten ale odmítá, že by s ním o tom Hamáček osobně mluvil. Na ministerské funkci prý nelpí.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) chce podle svých slov na sobotním sněmu v příštích dnech předložit vládě návrh důchodové reformy. "Je důležité, aby lidé, co celý život pracovali, měli spravedlivý důchod," uvedla Maláčová. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dřív řekla, že vláda v tomto volebním období už komplexní důchodovou reformu nepřipraví.

Svůj návrh reformy představila Maláčová v prosinci. Její úřad připravil tři zákony. První počítá s rozdělením veřejného důchodového systému na dva. Z prvního by se všem vyplácel základní důchod 10.000 korun, z druhého zásluhová část podle odpracovaných let a odvodů z výdělků. Druhá norma zavádí dřívější penzi pro lidi s náročnou profesí, o rok za každých odpracovaných deset let. Třetí předloha zvyšuje důchod o 500 korun za každé vychované dítě.

ČSSD hodlá také zabránit privatizaci zdravotnictví a zvýšit dostupnost lékařské péče. "Potřebujeme dostupnou veřejnou síť zařízení, která budou vybavená a kvalitní. Aby i lidé mimo velká města měli kvalitní péči," řekla bývalá místopředsedkyně ČSSD Lenka Teska Arnoštová. Posunout se podle ní musí digitalizace zdravotnictví.

Politici sociální demokracie se chtějí zasadit i o dostupné bydlení. Bývalý místopředseda strany Michal Šmarda označil za selhání, že strana nechala ministerstvo pro místní rozvoj hnutí ANO, které podle něj na bytovou politiku kašle. ČSSD by měla například daňově podpořit nájemní bydlení, aby byty sloužily skutečně k trvalému bydlení, řekl. Přimlouval se i za omezení řetězení nájemních smluv. Poslanec Jan Birke připomněl svůj návrh o dostupném bydlení. "Předpokládám, že bychom mohli legislativní proces v květnu a posunout to do Senátu," řekl.

Hamáček obhájil, čekají se personální změny

Post předsedy ČSSD obhájil v pátek vicepremiér Jan Hamáček, s jeho podporou zůstal ve funkci i statutární místopředseda Roman Onderka. Značně se naopak změnila sestava řadových místopředsedů, mezi kterými zůstala jen Maláčová. Doplnili ji bývalá poslankyně Dana Váhalová, starosta Hvozdné na Zlínsku Josef Říha, bývalý hejtman Vysočiny Jiří Běhounek a šéf okresní organizace Praha-východ Jan Tvrdý.

V pátek přinesl server Lidovky.cz a Deník N informaci o tom, že by v dohledné době měl na postu ministra zahraničí skončit poražený Hamáčkův protivník v předsednické volbě, Tomáš Petříček. Do funkce se podle zdrojů serveru Lidovky.cz vrátí Lubomír Zaorálek, který ji zastával ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD). Na rezortu kultury by ho měl vystřídat poslanec ČSSD Jan Birke.

"Na funkci ministra nelpím. Chci i nadále pracovat pro sociální demokracii, zda to bude na ministerstvu zahraničí nebo jinde, to je na novém vedení," řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček serveru iDNES. "Nebudu to vůbec komentovat, žádnou nabídku jsem nedostal," dodal poslanec ČSSD Jan Birke na dotaz, zda bude novým ministrem kultury po Lubomíru Zaorálkovi, který by se měl podle médií vrátit na ministerstvo zahraničí do Černínského paláce.

Staronový předseda strany Jan Hamáček před necelými třemi týdny odmítl spekulovat o tom, zda s Petříčkovým odvoláním čeká na dobu po sjezdu a výsledek hlasování delegátů. "Na to odpovím po sjezdu, pokud to bude relevantní. Počkejte si na tiskovou konferenci nově zvoleného vedení ČSSD," řekl tehdy.

V pátek ale zopakoval další tehdejší prohlášení, že o změnách by se nejdříve dozvěděl příslušný ministr. "Platí, co jsem říkal. Že kdybych měl k nějakému ministrovi výhrady a chtěl bych změnu, tak to řeknu jemu a nebudu to vzkazovat přes média," uvedl Hamáček. Doplnil, že žádnému ministrovi "bianco šek" do voleb nedává.

Zdroje Seznam Zpráv uvedly, že ČSSD si začala v nedávné době vypracovávat průzkumy týkající se jejich předních představitelů a Petříček v nich nedopadl nejlépe. "Potřebujeme nalákat levicové voliče z pražských sídlišť. Lidé, kterým je Tomáš Petříček sympatický, ČSSD stejně volit nebudou," řekl anonymní zdroj redakci.

"Ujišťuji vás, že já a můj tým ze strany oranžovou "topku" neuděláme. Ale už nebudeme ani trapné, oranžové béčko Babišova hnutí ANO. Proto s ANO po volbách už nikdy. Jen hlupák by po třetí opakoval stejné chyby a vlezl do té samé řeky," řekl Petříček v pátek delegátům sjezdu sociální demokracie před volbou předsedy, v níž prohrál s Hamáčkem.

Odvolání Tomáše Petříčka z postu ministra zahraničí prosazuje prezident Miloš Zeman. Ministr přisoudil tlak na jeho výměnu tomu, že není nakloněn ruským zájmům v Česku.

VIDEO: Rusko je bezpečnostní hrozba, říká Petříček.