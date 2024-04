Průzkum: ODS sílí na úkor lidovců a TOP 09. Roste podpora neparlamentních stran

Sněmovní volby by v březnu vyhrálo hnutí ANO s 32 procenty hlasů, druhá ODS by měla 14 procent a třetí Piráty by volilo 10,5 procenta lidí. Do sněmovny by prošly ještě SPD se sedmi procenty a Starostové se šesti procenty. Z nynějších sněmovních stran by mimo dolní komoru zůstali lidovci a TOP 09. Zároveň roste podpora neparlamentních stran. Vyplývá to z volebního modelu agentury Median.

"V březnových údajích je patrná únava voličů ze sněmovních stran, která se projevuje relativně vyšší podporou stran mimo Poslaneckou sněmovnu. Nárůst podpory zaznamenaly KSČM, PRO 2022, Přísaha, Zelení i Trikolora," uvedli autoři průzkumu. Posun podle nich patrně je důsledkem začínající kampaně před volbami do Evropského parlamentu. Související Volby do sněmovny by v únoru vyhrálo ANO před ODS a Piráty, lidovci by zůstali mimo Podpora ANO a Pirátů se změnila jen mírně, Ve srovnání s únorovým modelem Medianu vzrostla u ANO o procentní bod a Pirátům klesla o půl procentního bodu. Hnutí STAN neudrželo únorovou devítiprocentní podporu. "ODS nadále posiluje na úkor svých koaličních partnerů," uvedl Median. Ze stran, kteří před minulými sněmovními volbami vytvořily s ODS koalici Spolu, by TOP 09 i lidovci v březnu získali shodně 3,5 procenta hlasů. "TOP 09 by se poprvé od dubna 2023 ocitla mimo sněmovnu," podotkli autoři průzkumu. SPD, které proti únoru podpora klesla o 2,5 procentního bodu, ztrácí podle Medianu zejména ve prospěch PRO 2022 a Trikolory. PRO 2022 by si v březnu vybrala čtyři procenta voličů a Trikoloru dvě procenta. Shodně 4,5 procenta by získaly KSČM a Sociální demokracie, zisk 3,5 procenta model dává hnutí Přísaha a tři procenta Straně zelených. K volbám by šlo více lidí Strany aktuální vládní koalice - tedy ODS, TOP 09, lidovci, STAN a Piráti - mají v součtu podporu 37,5 procenta potenciálních voličů, uvedli autoři průzkumu. Bez sestavení předvolebních koalic by tak získaly 88 z 200 poslaneckých křesel. Volební potenciál ANO, což je hypotetický zisk, pokud by danou stranu volili všichni, kteří její volbu vážně zvažují a nevylučují účast u voleb, opět vzrostl a v březnu činil 41,5 procenta. Volební jádro ANO, tedy hlasy od pevně rozhodnutých voličů dané strany jistých si také účastí ve volbách, sice stagnuje na 24,5 procenta, je ale vyšší než potenciál kterékoliv z dalších stran. Volební potenciál ODS je 21 procent, Pirátů 18,5 procenta, STAN 14,5 procenta a Sociální demokracie 12 procent. Volební jádro má po ANO nejvyšší ODS s 9,5 procenta. Následují Piráti s 5,5 procenta, SPD s 3,5 procenta a shodně STAN a komunisté s volebním jádrem 2,5 procenta. Související Voleby by vyhrálo ANO, ale oslabilo. S SPD bychom nevládli, tvrdí Schillerová "Ochota zúčastnit se voleb oproti minulému šetření mírně vzrostla na 62,5 procenta," uvedl Median. Voleb do sněmovny by se v březnu podle svého vyjádření určitě zúčastnilo 53 procent dotázaných, dalších 9,5 procenta účast zvažuje. Určitě by k volbám nešlo 30 procent účastníků průzkumu, spíše by nešlo 7,5 procenta. Median v průzkumu mezi 5. březnem a 3. dubnem oslovil 1041 lidí ve věku 18 a více let. Statistická chyba je 1,5 procentního bodu u menších stran a až tři procentní body u nejsilnějších stran. Výsledky posledních tří volebních modelů agentury Median (v procentech): březen 2024 únor 2024 leden 2024 ANO 32 31 31,5 ODS 14 12,5 12 Piráti 10,5 11 13 SPD 7 9,5 10,5 STAN 6 9 7 KSČM 4,5 4 4,5 SOCDEM (do června 2023 ČSSD) 4,5 4,5 4 PRO 2022 4 2 3 TOP 09 3,5 5,5 5,5 Přísaha 3,5 3 3 KDU-ČSL 3,5 3 3 Zelení 3 2 1,5 Trikolora 2 - - Zdroj: Median