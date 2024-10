Průzkum: ANO by jasně vyhrálo volby, do sněmovny by těsně prošli komunisté a Piráti

Volby do Poslanecké sněmovny by v říjnu jednoznačně vyhrálo opoziční hnutí ANO se ziskem 32,1 procenta hlasů. Druhá ODS by dostala 14,2 procenta a na třetí místo se dostalo hnutí STAN s podporou 10,6 procenta voličů. Podle volebního modelu agentury STEM pro CNN Prima NEWS by se do sněmovny dostalo také hnutí SPD se zhruba desetiprocentní podporou.

Potřebnou pětiprocentní hranici by překročili ještě Piráti a také komunisté, těsně pod ní skončila Přísaha. Vládní TOP 09 a lidovci, kteří v minulých volbách kandidovali s ODS v koalici Spolu a jednají o společné kandidatuře i pro volby v příštím roce, by zůstali mimo sněmovnu. Hnutí Motoristé sobě by získalo 3,2 procenta a KDU-ČSL by volilo 2,7 procenta lidí. Sociální demokracie (SOCDEM) by podle volebního modelu obdržela 2,6 procenta hlasů. Méně než dvě procenta hlasů mají Svobodní, Zelení a Trikolora. Na prvním místě se se značným náskokem drží hnutí ANO, ačkoli si meziměsíčně mírně pohoršilo. Druhá ODS má podle autorů modelu stabilní podporu nad 14 procent. "Výrazně si polepšilo hnutí STAN, které poskočilo na třetí místo. SPD se po letním oslabení opět vrací na metu kolem deseti procent," konstatovali analytici agentury STEM. Související Politolog boří mýty o mladých a politice. Ve velkém volí Babiše, důvod je prostý 23:50 Pohoršili si Piráti, kteří v září měli téměř osmiprocentní podporu a byli za ANO a ODS na třetím místě. V říjnu by jen poměrně těsně překročili pětiprocentní hranici nutnou pro zisk poslaneckých mandátů a skončili až pátí. Jejich hlasy podle analytiků sbírá STAN, se kterým ve volbách v roce 2021 společně kandidovali do Sněmovny. "V případě vládní krize lze za poraženého jednoznačně označit pirátskou stranu. Piráti nejvíce oslabili, přičemž znatelně oslabilo jádro jejich podpory i voličský potenciál. Hnutí STAN pravděpodobně oslovilo nejvíce voličů, kteří dosud podporovali právě Piráty," uvedla STEM. Poslední stranou, která by se dostala do sněmovny, je KSČM. Komunisty podle autorů modelu posílil vznik koalice Stačilo!, která uspěla v letošních evropských volbách. Z úspěchu v eurovolbách těží i Přísaha a Motoristé, naopak TOP 09 a lidovci od září oslabili a nacházejí se hluboko pod pětiprocentní hranicí. V neděli rovněž vyšel průzkum agentury Kantar, podle nějž by ANO získalo 35,5 procenta hlasů. S odstupem druhá by skončila ODS s podporou 14,5 procenta voličů. Oproti červnovému průzkumu v něm však výrazně posílilo hnutí STAN s 13 procenty, následuje SPD se ziskem 6,5 procenta hlasů. Pirátům model přisoudil rovných pět procent hlasů.