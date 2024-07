Buďte profesionální. Do sporu Řehky s Černochovou už zasáhl premiér i prezident

Uplynulý týden se ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a náčelník generálního štábu Karel Řehka třikrát potkali, když u toho byl prezident Petr Pavel nebo premiér Petr Fiala. A minimálně dvakrát se diskutovalo o jejich napjatém vztahu. Oba se veřejně přou o to, jak má vypadat řízení obranných sil. Takový otevřený spor mezi dvěma klíčovými lidmi obrany nemá v Česku obdoby.

Náčelník generálního štábu Karel Řehka toto pondělí načal třetí rok ve funkci. Vybrala ho do ní ministryně Černochová, jmenoval ho tehdejší prezident Miloš Zeman. Jeho nástupce Petr Pavel se s oběma aktéry oficiálně potkal v pátek na pražském vrchu Vítkov, kde slavili Den ozbrojených sil.

Akce měla především formální ráz. V podobném duchu se odehrálo setkání také uplynulý čtvrtek, kdy prezident Pavel jmenoval na Pražském hradě několik rektorů. Protože byl mezi nimi i rektor Univerzity obrany, na Hradě nechyběli ani Černochová s Řehkou.

Jmenování rektorů však mělo i neoficiální rozměr, jenž se týkal neshod mezi ministryní a náčelníkem. Aktuálně.cz to potvrdil mluvčí Hradu Vojtěch Šeliga. "Prezident republiky měl možnost s paní ministryní i panem náčelníkem generálního štábu mluvit stranou oficiální příležitosti, kdy se tématu věnovali," uvedl.

"Vztahy musí být profesionální"

"Shodli jsme se, že v aktuální bezpečnostní situaci si nemůžeme dovolit rozmíšky nad banalitami. Myslím, že jsou si toho vědomi oba představitelé. Ani já, ani premiér nechceme personální změny. Jsem přesvědčen, že jsou (Černochová a Řehka) schopní se domluvit," prohlásila hlava státu v neděli v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

Prezident Pavel s oběma debatoval ve chvíli, kdy mají za sebou největší veřejný střet za poslední rok. Na posledním zasedání sněmovního výboru pro obranu Řehka prohlásil, že ministryně má při řízení obrany nanejvýš dohlížet na plnění rozpočtu armádou. Černochová ho usadila, že má pravomoc i nad posledním vojákem.

"Vztahy nemusí být ideální, ale musí být profesionální a nesmí bránit potřebné spolupráci. Ta probíhá a bude probíhat dál ve prospěch obranyschopnosti a bezpečnosti naší země," sdělil Aktuálně.cz k napětí v resortu obrany premiér Petr Fiala.

S Černochovou a Řehkou se předseda vlády potkal také uplynulý čtvrtek. Na sociální síti X sdílel ze schůzky fotografii (je v úvodu tohoto článku), jež paradoxně ilustrovala to, jaká nálada mezi první dámou obrany a nejvýše postaveným vojákem armády panuje. Jako jediný se tam usmíval předseda vlády.

"Jednání se týkalo postupu při modernizaci armády, příštího summitu Severoatlantické aliance a některých dalších otázek. Oba jsou si dobře vědomi výzev, rizik a úkolů, které v oblasti obrany před Českou republikou stojí," dodal diplomaticky premiér pro Aktuálně.cz.

Buď se to zlepší, nebo nemohou fungovat

Sněmovní výbor pro obranu měl původně probírat aktivní vstup náčelníka Řehky na sociální sítě, na jaře obnovil svůj účet na síti X. Profil prezentuje jako soukromý, například tam nemá uvedenou funkci. Řehka přitom usiloval o oficiální účet, na tom se však s ministryní nedohodl.

"Kdyby byla spolupráce mezi náčelníkem a ministryní ideální, zřejmě bychom teď neřešili vznik účtu na X. Čemu nerozumím, je fakt, že si při svém vytížení úplně zbytečně komplikují život," sdělil Aktuálně.cz k napětí mezi Černochovou a Řehkou místopředseda výboru Josef Flek (STAN).

Výbor vede Černochové předchůdce ve funkci Lubomír Metnar (ANO). Řídil i zmíněné zasedání, kde spolu ministryně a Řehka otevřeně nesouhlasili. Metnar jejich vztah popisuje jako zjevný nesoulad. Má také za to, že by náčelník Řehka měl vůči ministryni ubrat.

"Co já kladu na srdce paní ministryni, komunikace musí fungovat. To je to nejnebezpečnější v oblasti obrany, co by nás mohlo potkat, kdyby to nefungovalo. Buď se to v krátkém čase zlepší, nebo tam tato dvojice nemůže být," řekl Metnar v diskusním pořadu na CNN Prima News.

"Ukončení spolupráce by byla chyba"

Jeden z Řehkových předchůdců ve funkci Jiří Šedivý, který generální štáb řídil v letech 1998 až 2002, minulý týden Aktuálně.cz řekl, že střety mezi ministrem a náčelníkem nejsou neobvyklé. Politici na některé záležitosti obrany nahlíží jinak než vojáci, ale navenek musí vystupovat jednotně.

"Měli by si spolu sednout a říct si, co jim vadí a kde je problém. Jak to probíhalo doteď, je úplně špatně. Ministryně i náčelník generálního štábu jsou sice silné osobnosti, u kterých se řešení hledá složitěji, ale oni se dohodnou," uvedl Šedivý, který se stal náčelníkem rok poté, co do armády vstoupil Řehka.

Ministryně s náčelníkem se přitom potkávají pravidelně, v pondělí se vidí takzvaně mezi čtyřma očima. Každý čtvrtek se schází na poradách vedení resortu. Bez ohledu na jejich rozpory snaha modernizovat armádu běží. Vláda v červnu schválila seznam strategických projektů a otevřela cestu k zakázce až na 77 nových tanků.

"Rozhodně si nemyslím, že tyto neshody mají vliv na fungování a rozvoj naší obrany. Svojí synergií v odbornosti posouvají věci dál, zejména v oblasti modernizace a zlepšování legislativy. Ukončení spolupráce náčelníka a ministryně by byla velká chyba," uvedl místopředseda výboru pro obranu Flek.

Video: Černochová se střetla před poslanci s Řehkou