Provoz trati na Teplicku zastavila hromada kamení na kolejích

Jihokorejský prezident Jun Sok-jol dnes vyzval k posílení vzdušné obrany země a uvedl, že bude usilovat o rychlé vytvoření armádní jednotky specializující se na drony. Reagoval tak na pondělní průnik pěti severokorejských dronů do vzdušného prostoru Jižní Koreje. Jihokorejci následně vyslali do vzduchu své stíhačky a bojové vrtulníky, aby drony sestřelily, ale těm se nepodařilo zneškodnit ani jediný.

Jihokorejský prezident reakci armády na průnik severokorejských dronů dnes kritizoval. "Incident ukázal zásadní nedostatek připravenosti a výcviku naší armády v posledních několika letech a jasně potvrdil nutnost intenzivnějšího výcviku," uvedl Jun na schůzce vlády. Jihokorejci vypálili v pondělí asi 100 výstřelů, žádný severokorejský dron ale nezasáhli.

Z nedostatečné připravenosti armády obvinil jihokorejský prezident svého předchůdce Mun Če-ina a jeho "nebezpečnou" politiku vůči KLDR, která spoléhala na "dobré úmysly". V roce 2018 uzavřely Soul a Pchjongjang vojenskou dohodu zakazující nepřátelské aktivity v pohraničních oblastech, připomněla agentura Reuters.

"Plánovali jsme vytvoření dronové jednotky, která by monitorovala hlavní severokorejská vojenská zařízení, a nyní tento plán co nejvíce urychlíme," prohlásil jihokorejský prezident. Jednotka by podle něj měla disponovat i "neviditelnými" drony.