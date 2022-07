Vlak na Trutnovsku vjel do nastražených kamenů, nehoda se obešla bez zranění

Záplavy v americkém státě Kentucky si vyžádaly nejméně 15 mrtvých. Médiím to v pátek řekl guvernér Andy Beshear, podle kterého bilance obětí dál poroste a mohla by ještě do konce dne překročit 30. Části Kentucky i sousedních států zasáhly přívaly srážek a voda v regionech, které se řadí mezi nejchudší oblasti Spojených států, "smetla celé komunity", napsala agentura AP.

Jedná se o druhé smrtící povodně plynoucí ze stejného bouřkového systému. Ten přinesl v úterý rekordně intenzivní déšť ve městě St. Louis a jeho okolí, kde si velká voda vyžádala dva životy. Fronta se pak přesunula dál na východ nad Apalačské pohoří, kde místy spadlo za den kolem 20 centimetrů srážek. Za pokračujícího deště v Kentucky i nyní platí výstrahy před záplavami.