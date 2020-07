Proti covidu chce ministerstvo naočkovat pětinu lidí. Komu vakcínu dá, zatím neví

V době, kdy tři nejnadějnější společnosti jsou v poslední fázi testování vakcíny proti novému typu koronaviru, zástupci EU již vyjednávají její rovnoměrnou distribuci po členských státech. Ministerstvo zdravotnictví se chystá jen v první vlně proočkovat 20 procent populace. Koho přesně, jak a kdy se tak stane, ale zatím neví. Otázkou také zůstává, zda budou případnou vakcínu hradit pojišťovny.

Světová zdravotnická organizace k 20. červenci eviduje 142 vakcín proti novému typu koronaviru v preklinickém stadiu vývoje a 24 v klinickém stadiu. Ty se již testují na lidských pacientech. Tři výzkumné programy jsou už ve finálním stadiu tohoto testování.

Jednou z nich je společný výzkumný projekt společnosti Astra Zeneca ve spolupráci s University of Oxford. "Pokud budou všechny testy úspěšné a proběhne zrychlená registrace, je společnost připravena vyrobit až miliardu očkovacích dávek v průběhu let 2020 až 2021," potvrzuje Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.

Astra Zeneca už hodnotí vakcínu na přibližně 30 tisících pacientech a firma podle Dvořáčka ověřuje už jen poslední parametry. Očekává se, že by žádost o schválení vakcíny Evropskou lékovou agenturou měla podávat už v září.

Na další kandidátní vakcíně pracuje společnost Pfizer ve spolupráci se společností BioNTech. Obdobně i ona je při úspěšných testech připravena do konce roku 2020 distribuovat miliony dávek vakcíny.

Vývojem vakcíny proti covidu-19 se zabývá také farmaceutická společnost Sanofi ve spolupráci s Úřadem pro pokročilý biomedicínský výzkum a vývoj. Ta využívá svou předchozí práci na vývoji vakcíny proti SARS.

"Ano, pokud bude vývoj kandidátních vakcín úspěšný a potvrdí se jejich účinnost a samozřejmě i bezpečnost, můžeme zajistit dostupnost vakcín do konce letošního roku," potvrzuje Dvořáček.

Epidemiolog Roman Prymula ale předpokládá dostupnost vakcín v Česku až od roku 2021. "Počítám, že to bude minimálně celý příští rok, kdy se některé země budou dostávat k vakcínám. Věřím, že my to budeme v prvním pololetí příštího roku," uvedl v České televizi.

První dávky jen při jasné strategii

S dostupností vakcín z různých částí světa Česku výrazně pomůže Evropská unie. Její zástupci nyní vstupují do jednání s výrobci potenciálně úspěšných vakcín, aby byla zabezpečena jejich dostatečná dostupnost. Distribuce by pak podle ministerstva zdravotnictví měla být rovnoměrně do všech států unie.

Evropská komise prostřednictvím svého fondu zároveň podporuje nejslibnější výzkumné projekty. Podpořen byl například projekt společnosti Astra Zeneca a University of Oxford. "Zároveň tak pro členské státy, které se iniciativy účastní, zajistí předkupní právo na poměrnou část vakcín, které daný výrobce bude moci v první dodávce dodat," vysvětluje ministerstvo zdravotnictví.

"Česká republika od EU obdrží alokaci potřebného množství vakcín pro své obyvatele. Bude však nutné výrobci prokázat jasně nastavenou strategii nákupu a distribuce. Firmy budou chtít vědět, jestli to, co do země dodají, taky bude beze zbytku využito," sdělil Aktuálně.cz Dvořáček. "Nemyslím si, že se na to naše úřady dostatečně chystají," dodal.

V první vlně se proočkuje pětina populace

Ministerstvo zdravotnictví se v první vlně chystá proočkovat 20 procent populace, podle jakého klíče a koho do této skupiny zahrne, ale neupřesňuje. "Pro očkování proti covidu-19 v první vlně by měly být vydefinované cílové rizikové skupiny, které by měly zahrnovat i nejvíce rizikové zdravotnické profese," uvedlo pro Aktuálně.cz bez bližších podrobností.

Přitom pokud bude skutečně vakcína připravena, podle průzkumu společnosti Kantar CZ by až 60 procent lidí o očkování mělo zájem.

"To je obrovská logistická operace, cesty řešení mohou být různé, některé však

mohou vyžadovat změnu legislativy. Jsem přesvědčen o tom, že by očkování proti koronaviru mělo být plně hrazené ze zdravotního pojištění a nepovinné," říká Dvořáček.

Hromadné očkování bude s největší pravděpodobností znamenat nápor i pro ordinace praktických lékařů. "O vakcíně a její eventuální dostupnosti zatím nemám žádnou relevantní informaci. Jsem poněkud skeptický k tomu, že bychom měli na podzim vakcínu v dostatečném množství," popisuje Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů ČR.

Nenaočkovaní lidé se přitom pravděpodobně budou muset připravit na některá omezení, například při cestování nebo účasti na hromadných akcích, naznačuje Dvořáček. Ministerstvo zdravotnictví ale informaci nepotvrdilo. "Myslím, že v tuto chvíli to neví nikdo," dodává Petr Šonka.