Odpůrci potratů prošli centrem Prahy. Kritici jim blokovali cestu, omezili i hasiče

Most Legií v centru Prahy zablokovali po 15. hodině odpůrci Pochodu pro život, který je namířen proti potratům. Přes výzvy policie a kordon těžkooděnců si část z nich sedla na silnici a skandovala hesla. Pochod tak na most nemohl vejít a po policejních manévrech upravil trasu přes vedlejší Jiráskův most.

Po odklonění pochodu na Jiráskův most se část odpůrců chystala na Václavské náměstí, který je cílem pochodu. Některé z nich odmítla policie z mostu pustit do centra. Dva lidé se z mostu spustili na lanech, na místo proto byla povolána i poříční policie, informovali policisté. Centrum metropole už od rána, kdy městem proběhli účastníci půlmaratonu, monitoruje vrtulník. https://twitter.com/PolicieCZ/status/1776612194177704156 Na mostě Legií odpůrci pochodu nejprve skandovali hesla "Moje tělo, moje volba" či "Hnutí se nepohne", později přidali "Kdo fašisty kryje, je to policie". Jednoho z nich policejní těžkooděnci, kterých byly v místě desítky, v počátku protestu odvedli. Související Polská policie šikanuje ženy kvůli potratům. Těhotné si hledají gynekologa i v Česku Pochod vyrazil po 14:00 z Hradčanského náměstí. Akce má podle pořádající organizace Hnutí pro život zajistit lepší podmínky pro ženy, které nečekaně otěhotněly. Shromáždění se účastní několik set lidí. Účastníkům na náměstí poděkoval za odvahu kardinál Dominik Duka. Jde podle něj o manifestaci za skutečný mír, svobodu a demokracii. Aktivisté avizovali, že budou průvod blokovat. V předchozích letech musela při konfliktech obou táborů zasahovat policie. Organizátoři uvedli, že Prahou budou procházet "klerofašisti z Hnutí pro život, kteří se cynicky zaštiťují životem, ale ve skutečnosti jim jde o omezování reprodukčních práv a prosazování ultrakonzervativní agendy ve veřejném prostoru". https://twitter.com/HasiciPraha/status/1776623181496725973 Hnutí pro život sdružuje odpůrce potratů a zastánce tradiční rodiny, staví se například proti svazkům homosexuálů. "Hnutí pro život nehájí normální svět a rodinu, ale okrajovou autoritářskou ideologii, my jsme pro život," řekl jeden z řečníků na protestním shromáždění. Video: V péči doktora hrozí i smrt, pilulka doma je bezpečnější. Polka popsala krutý systém (26. 4. 2023) 26:39 Spotlight Aktuálně.cz - Katarzyna Byrtek a Kateřina Nyklová | Video: Jakub Zuzánek