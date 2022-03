Proruští dezinformátoři sbírají peníze na účty u Fio. Banka proti nim nezakročila

Po ruské invazi na Ukrajinu přesvědčují dezinformátoři své příznivce například o tom, že Ukrajinci odebírají orgány uvězněným dětem. Od fanoušků vybírají peníze na transparentní účty u Fio banky. Ta to řešit odmítá. "Nechceme se vydávat za ministerstvo pravdy," uvádí její mluvčí. Část zmíněných klientů už ale stíhá či prověřuje policie. Vnitro před nimi varuje jako před propagandisty Kremlu.

Tisíce fanoušků se nejprve snažili vyděsit šířením lží o covidu, po ruské invazi na Ukrajinu přesedlali na prokremelskou propagandu. Dezinformátoři, jejichž činnost v posledních měsících popisuje Aktuálně.cz, se v obou případech chovají stejně. Své příznivce vybízejí, aby jim na boj proti rouškám, vakcínám a nyní "ukrajinským fašistům" posílali peníze na účty vedené u Fio banky. Nejčastěji to dělají na sociálních sítích, kde jejich videa sledují a komentují tisíce uživatelů.

Právě peníze jsou podle expertů klíčovým důvodem, proč proruské manipulace šíří. "Téměř vždy jde o osoby, co nasekaly vysoké dluhy, dopouštěly se podvodů a mají exekuce. Covid jim ukázal díru na trhu a jak bludy zpeněžit," upozornil například analytik Institutu pro politiku a společnost Romana Máca. Zmínil i to, že pokud by se nechali legálně zaměstnat, velkou část výplaty by jim zabavil exekutor.

Fio banka, která je na trhu jednou z mála ryze českých bank, se proti dezinformátorům a jejich účtům zasáhnout nechystá. "Nechceme se vydávat za ministerstvo pravdy a třídit klienty podle názoru na tu či onu situaci. Pokud máme za to, že klient využívá účet v rozporu s pravidly, smluvní vztah ukončujeme," uvedl mluvčí Jakub Heřmánek s tím, že ke konkrétním klientům se s ohledem na bankovní tajemství nemůže vyjádřit.

Mezi konkurencí patří banka k rychle rostoucím. Za loňský rok dosáhl její zisk rekordních 2,3 miliardy korun a meziročně se téměř zdvojnásobil. Ke konci roku měla 1,16 milionu klientů. Vznikla v roce 2010 a vlastní ji podnikatelé Romuald Kopún s Petrem Marsou.

Účet může banka zrušit bez udání důvodu

Ve svých podmínkách Fio banka uvádí, že účet může komukoliv zrušit bez udání důvodu. V roce 2020 tak například uzavřela transparentní účet útulku pro týrané psy a kočky, který tak přišel o způsob, jak získat peníze od dárců. Popsal to tehdy server Měšec.cz.

Mluvčí banky ale nyní reaguje řečnickou otázkou. "Kdo je podle vás covid dezinformátor? Jiří Šinkora, který tvrdí, že se máme dlouhodobě starat o svou imunitu, nebo Jaroslav Flegr s Rastislavem Maďarem, kteří strašili 250 tisíci nakažených denně v lednu a únoru?" prohlásil.

Aktuálně.cz na účty konkrétních dezinformátorů upozornilo banku před týdnem. Většinu z nich prověřuje policie, nebo už je obvinila z trestných činů. A za hlasatele propagandy Kremlu je označilo Centrum proti hybridním hrozbám a terorismu Ministerstva vnitra ČR.

Rusko napadlo Ukrajinu 24. února bez vyhlášení války. Svoji invazi označuje za "speciální vojenskou operaci" a masově útočí na civilní cíle. Ze země odešly už tři miliony uprchlíků.

Patrik Tušl patří k těm, kdo se snažili nejprve profitovat na dezinformacích o COVID-19 a útocích na zdravotníky. Nyní útočí na média, že o situaci na Ukrajině lžou. pic.twitter.com/Ljs7X1McnG — CTHH MV 🇨🇿🇺🇦 (@CTHH_MV) March 4, 2022

Transparentní účet u Fio banky má například devětadvacetiletý invalidní důchodce s patnácti exekucemi Patrik Tušl, kterého policie obvinila ze stalkingu zdravotníků. Se svým společníkem Tomášem Čermákem se na účet pokoušel vybírat peníze na cestu k hranicím Ukrajiny. Tam se vydávali za novináře a lživě obvinili štáb České televize, že tají příval Nigerijců mezi uprchlíky. Čermák je stíhaný za propagaci terorismu, když vyzýval k napadení poslanců. Hrozí mu 15 let vězení.

Jeden klient vyhrožuje, další děsí virem HIV

Peníze do Fio banky chodí i Jakubu Netíkovi, milionem korun zadluženému malíři pokojů, který se pokoušel lidem prodávat pastu pro koně jako lék na covid. Když to Aktuálně.cz popsalo, začal vyhrožovat novinářům. Teď sbírá peníze na kampaň obhajující Rusko.

"Dostává se na povrch, čím je celá Ukrajina prosáklá - ultrafašistickou ideologií," uvedl Netík na jednom z posledních videí. Prohlásil také, že teď se Ukrajina od "ultrafašistů" čistí. Rusko je podle něj soběstačná velmoc, která by od fašistů měla očistit ještě Evropu. "Na tom není nic špatného, to není podporování terorismu," tvrdil.

Muži, který se prohlašuje za božího posla, lidé peníze skutečně posílají. Účet je vedený na jméno jeho známé, podle expertů ve snaze vyhnout se obstavení exekutorem.

Klientem Fio banky je i exposlanec Lubomír Volný, kterého policie prověřuje pro schvalování ruské invaze. I jeho označilo vnitro za hlasatele propagandy Kremlu. A také Pavel Zítko, který v jednom z videí tvrdil, že Ukrajinci v podzemí Černobylu věznili v řetězech děti a odebírali jim orgány. Dlouhodobě také šíří konspirační teorie o proticovidových vakcínách, které podle něj obsahují virus HIV. Lidé mu posílají na účet jeho spolku Srdcem pro vlast statisíce korun.

Prostřednictvím účtu napsaného u Fio banky na spolek Hej občané svou činnost financuje i Raptor TV Žarka Jovanoviče. Ten spolupracuje přímo s ruskou propagandou. Dodává obsah armádní televizi Zvezda provozované ruským ministerstvem obrany. Ta nyní masivně obhajuje ruskou invazi na Ukrajinu.

Účty u Fio banky má také Občanské hnutí, kterému šéfuje dezinformátor Jiří Černohorský, který dlouhodobě vyhrožuje násilím politikům. Nyní ho prověřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu. V minulosti měl vazby na ruské rozvědčíky v Česku.

Peníze, na které nedosáhne exekutor

Proč si dezinformátoři vybírají právě Fio banku? "Nabízíme běžné účty zdarma, stejně jako účty transparentní. Nejvíce transparentních účtů je proto právě u nás, mají je tu neziskové organizace, spolky, prezidentští kandidáti, různé sbírky," vysvětluje mluvčí banky Heřmánek.

Analytik Máca z Institutu pro politiku a společnost zase popisuje, proč se dezinformátoři v posledních dvou týdnech upnuli k válce na Ukrajině. "Covid už netáhne a fanoušci těchto aktivistů mají rádi Rusko prezidenta Vladimira Putina. Kazatelé se jednoduše přesunuli na aktuální téma, aby ho zpeněžili," uvedl.

"Je jim jedno, že podporují útočnou válku a zabíjení nevinných lidí. Hlavně, když jim to vynese peníze, na které nedosáhne exekutor. Pokud by se je podařilo odstřihnout od peněz, které vytahují z důvěřivých lidí, často seniorů a sociálně a ekonomicky slabých, ztratili by i motivaci pro svou činnost," dodal.

Dobrovolníci, kteří na internetu bojují proti dezinformacím, mezitím vzali věc do vlastních rukou. Využívají ceníku Fio banky, který za příchozí platbu v cizí měně účtuje sto korun. Na účty dezinformátorů posílají ze zahraničí drobné částky, banka pak po stokorunách peníze z účtů sama odčerpává. Někteří z dezinformátorů už v reakci na to využívání kont omezili. Popsal to také Deník N.