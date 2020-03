Prodej masek s podobiznou Hitlera si převzala NCOZ, kauza ale zůstane bez trestu

Prodej gumových masek s podobiznou nacistického vůdce Adolfa Hitlera v Praze 1 zůstane bez trestu. Jak zjistil deník Aktuálně.cz, policie případ odložila. Žádné poznatky ji v průběhu šetření nepřivedly ani k podezření z trestného činu. Podle zjištění Aktuálně.cz případ objasňovala pražská policie jen pár dní, po dohodě si převzala kauzu Národní centrála proti organizovanému zločinu.

"Provedeným důkladným šetřením nebylo zjištěno úmyslné jednání spočívající v propagaci, šíření či pozitivním odkazu na ideologii nacionálního socialismu," potvrdil Aktuálně.cz mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. "Proto nebyly zahájeny úkony trestního řízení a věc byla uložena," dodal mluvčí.

Závěr tlumočený Ibehejem znamená, že šetření centrály vyloučilo i podezření z trestného činu. V úvahu například připadala podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. Pokud by NCOZ v průběhu objasňování případu došla k podezření, zahájila by úkony trestního řízení. Do této fáze však šetření nedospělo.

"Neshledali jsme ve věci úmyslné zavinění, které je nutno prokázat. Věcí jsme se opravdu důkladně zabývali, zohledňovali jsme veškeré aspekty," vysvětlil Ibehej. Útvar podle něj při práci vycházel z existujících soudních rozhodnutí. "Jasné identifikování úmyslného jednání vychází ze současné judikatury, která se váže k této problematice," uvedl s tím, že NCOZ kauzu uzavřela "v minulých dnech".

Centrála si případ převzala po dvou týdnech

Na prodej gumových masek s podobiznou nacistického vůdce Adolfa Hitlera upozornil loni 1. listopadu německý velvyslanec Christoph Israng. Na svém účtu na sociální síti Twitter se podivil, že takové věci jsou k dostání zrovna v Praze. "Češi za nacistického režimu tolik trpěli. Proč se teď v centru Prahy prodává takový odpad?" napsal. Za dvě hodiny už veřejně reagoval ministr vnitra Jan Hamáček, že policie se případem zabývá.

"Můžeme potvrdit, že se zabýváme případem prodeje masek v centru Prahy. V současné chvíli zjišťujeme, zda v této souvislosti nedošlo ke spáchání nějakého protiprávního jednání," řekla tehdy serveru irozhlas.cz pražská policejní mluvčí Eva Kropáčová. Jak ale zjistil deník Aktuálně.cz, kauzu měla pražská policie ve své pravomoci necelých čtrnáct dní. Po dohodě s NCOZ ji postoupila právě centrále.

🇨🇿Češi za nacistického režimu tolik trpěli. Proč se teď v centru Prahy prodává takový odpad?🇩🇪Die Tschechen haben so unter den Nationalsozialisten gelitten. Warum wird solcher Schund mitten in Prag verkauft? pic.twitter.com/30cED6aLyI — Christoph Israng (@velvyslanec_SRN) November 1, 2019

Z jakého důvodu si centrála případ stáhla pod sebe, není zcela jasné. Pravdou je, že součástí zhruba osmisethlavého útvaru je elitní odbor pro boj proti extremismu. "Věc jsme převzali na základě rozhodnutí ředitele našeho útvaru," podotkl mluvčí Ibehej. Stávajícím ředitelem Národní centrály proti organizovanému zločinu je Jiří Mazánek, útvar podléhá jeho velení od srpna 2018.

"Těší mě, že se v české veřejnosti i parlamentu otevřela diskuse o tom, jak se dá prodej takových předmětů zakázat. Vítáme každé opatření, které ukončí prodej takových 'šuntů' - německým turistům, ale i obecně. Jak přesně se to stane, je samozřejmě záležitostí Česka," reagoval pro Aktuálně.cz na výsledek kauzy německý velvyslanec Israng.

Klíč k případu: prokázat nepřímý úmysl

Přestože policie kvůli prodeji hitlerovských masek nikoho neobvinila, podle velvyslance je důležitá jiná věc. Jako zásadní vnímá postoj veřejnosti ke kšeftování s odkazem na jeden z nejhorších režimů v novodobé historii. "Na základě špatné historické zkušenosti bychom se ale měli shodnout, že národně socialistický teror nesmí být zlehčován. A obchodovat by se s ním také nemělo. Praha je bez takových cetek krásnější," uvedl.

Uzavření případu bez obvinění odpovídá tomu, jak české represivní orgány k prodeji zboží s nacistickou tematikou přistupují. Policie třeba v minulosti odložila kauzu prodeje hrnků a dalších suvenýrů s podobiznami představitelů nacistického Německa, které nabízelo nakladatelství Naše vojsko. Stejně tak Nejvyšší soud zbavil obžaloby trojici mužů, kteří prodávali sebrané projevy Adolfa Hitlera.

Prodejce dostal výpověď Městská část Praha 1 jen pár dní po upozornění od německého velvyslance na prodej hitlerovských masek tvrdě reagovala, provozovateli zrušila nájemní smlouvu, na jejímž základě obchod fungoval. Kontrakt po výpovědi přestal platit na začátku letošního roku. Podle smlouvy měl provozovatel prodávat sortiment odkazující na tradiční pražskou kulturu.

"Na základě podnětu od občanů a opozičního kolegy jsem sortiment obchodu ještě o víkendu zkontroloval a zjištěné informace jsme porovnali s nájemní smlouvou a veškerými dokumenty k nájmu. Na základě těchto zjištění jsem dnes podal návrh na vypovězení smlouvy, aby byl prostor přesoutěžen - do nového výběrového řízení se klidně může přihlásit i stávající nájemce," vysvětlil tehdejší radní Prahy 1 David Bodeček.

"Tady existuje nejasnost, jak k případům, které jsou v komerční sféře, přistupovat. Vychází se z jakéhosi nově dělaného zvykového práva, že když to je pro zisk, nebere se to jako nepřímý úmysl," vysvětluje Aktuálně.cz trend expert na problematiku extremismu z Masarykovy univerzity Miroslav Mareš. "Tato interpretace převažuje, aniž by z těch usnesení Nejvyššího soudu vyplývala," domnívá se.

Podle experta mohla policie případ stíhat

Nepřímý úmysl propagovat hnutí směřující k potlačení lidských práv spočívá v tom, že dotyčný, v tomto případě prodejce, si uvědomuje, že prodejem takového zboží může v důsledku přispět k šíření nacistické ideologie. Například pokud by si ho koupili neonacisté, kteří by ho pak k propagaci skutečně využívali. "Problém je v tom, že dotyčný s tím srozuměn být může, ale těžko se to dokazuje," upozorňuje Mareš.

Takový úmysl může doložit policie v první řadě tím, když se prodejce při podání vysvětlení zeptá na jeho motivy. Případně vysleduje, komu zboží prodal a kde skončilo. Zda v kauze hitlerovských masek NCOZ takto postupovala, není jasné. "Takové podrobné informace náš útvar neposkytuje," uvedl mluvčí centrály Ibehej. Podle Mareše je krajně nepravděpodobné, že by si útvar prodejce či provozovatele nepozval k podání vysvětlení.

Na současný případ lze aplikovat stejný závěr, k jakému došla policie při prověřování prodeje hrnků s nacistickými motivy. "Ve věci nebylo prokázáno, že by pohnutkou či motivem pro vydání morálně diskutabilních potisků na hrnky a trička bylo cokoliv jiného než zisk v rámci ekonomické činnosti," komentoval tehdy závěr pražské policie její mluvčí Jan Daněk.

Profesor Mareš si aktuální i zmíněné předchozí výsledky takových kauz vykládá tím, že policie si na důsledné odstíhaní, kvůli chybějícím jasným stanoviskům v judikátech Nejvyššího soudu, netroufá. Oporu v zákoně přitom podle něj má. "Pokud bych měl vykládat české zákony tak, jak jsou, tak bych do toho z hlediska policie a státních zástupců zkusil jít. Ať už to pak u soudu dopadne jakkoliv, bude jasněji," uzavírá.