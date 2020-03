Další problém v boji s koronavirem. Začínají chybět důležité testovací "tyčinky"

I když se po počátečním pomalém tempu začíná více rozjíždět testování lidí, které je v boji s koronavirem zásadní, objevil se podle informací Aktuálně.cz nový problém. Začínají docházet testovací sady, což redakci potvrdil ředitel jedné z firem, která dováží tento důležitý materiál - stejně jako někteří laboranti. I z tohoto důvodu nejsou zdaleka testováni všichni lidé, kteří o to mají zájem.

Na první pohled by se mohlo zdát, že testování lidí na přítomnost koronaviru se konečně rozjelo do vyšších obrátek a bude takto pokračovat také v dalších dnech. Jenže podle informací Aktuálně.cz tento optimistický plán může vážně zbrzdit nedostatek testovacích sad.

"Máme jich stále méně, přitom jsou nesmírně důležité," sdělila Aktuálně.cz jedna z laborantek, která si nepřála být jmenovaná. Testovací sady lze laicky popsat jako tyčinky, na které zdravotníci odebírají lidem z nosu biologický materiál, který se následně testuje - a podle něho v laboratořích zjišťují, zda má člověk koronavirus.

Nemocnice a další odběrová místa jsou v tomto závislá na firmách, které testovací sady vozí. Mezi největší patří firma Dispolab, jejíž ředitel Tomáš Strnad problémy s dodávkami testů potvrdil.

"Je to naprosto stejná situace jako s respirátory a rouškami, prostě poptávka po těchto sadách převyšuje naše možnosti i možnosti výrobce," sdělil ředitel firmy s tím, že situaci velmi ztěžuje to, že výrobci těchto setů jsou v Itálii, která je sama kvůli koronaviru v zoufalém stavu. "Teď doprodáváme opravdu poslední zbytky a další bychom měli mít koncem týdne, mělo by jít o tisíce kusů. Co bude dál, se teprve uvidí, hodně bude záležet na tom, jak se bude situace s koronavirem vyvíjet u nás i v Itálii," uvedl ředitel s tím, že obdobně jsou na tom určitě i další dodavatelé tohoto zboží v Česku.

Podle slov ředitele by nedostatek těchto tyčinek mohlo částečně řešit to, že by ti, kteří budou provádět testy na koronavirus, začali používat obyčejné tampony. "Pravděpodobně se budou zase muset stěry dělat stejně jako před několika lety, než se začaly používat tyto moderní testovací sety. Věřím, že nenastane v testování taková krizová situace, že by se netestovalo. Bude to asi pro nemocnice složitější, půjde to pomaleji, ale řešení to má," míní ředitel.

Jenže odborníci v laboratořích, kteří testy provádějí a s nimiž redakce mluvila, namítají, že tak jednoduché nahradit tyto sety nebude.

"Někdo si může myslet, že to je totéž, jenže je tam jeden zásadní rozdíl. Palička, na kterou se nabírá biologický materiál, nesmí být podle metodiky pro prokázání viru z vaty. Musí být z umělého vlákna. Takže to není něco, co by si někdo mohl vyrobit doma nebo v laboratoři," sdělil Jakub Mrázek, vedoucí oddělení molekulární biologie Zdravotního ústavu v Ostravě. Podle jeho názoru jsou tyto sety pro testování velmi důležité.

"Nedostatek tohoto materiálu je problém. Nevěřím na nějakou snadnou náhradu. S kolegy v laboratoři to řešíme, ale v podstatě jsme na nějakou náhradu za tyto sety nepřišli. Jediným řešením je jen výroba těchto setů," přiznal Mráz.

Jak se tento důležitý výpadek testovacích sad projeví na testování, se teprve uvidí. Objevují se už ale informace, že některým zařízením začínají docházet nebo už je nemají.

"Bohužel máme málo odběrových setů. Ty štětečky musí být namočeny do speciálního roztoku, aby tam docházelo k normální reakci a pak se dalo ze vzorků odečíst, zda pacient je pozitivní, či negativní na koronavir," oznámil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Až tyto testy budou, měla by zahájit činnost akreditovaná laboratoř v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně.

Fakultní nemocnice v Olomouci původně podle ČTK oznámila, že kvůli tomuto nedostatku setů pozastavila testování. Po dvou dnech provozu jí došly zásoby testů. "Objednány jsou nové, zatím není jasné, kdy je nemocnice obdrží," sdělil mluvčí Adam Fritscher. Ten sice později uvedl, že došlo ke komunikačnímu nedorozumění, "testování probíhá bez přerušení takřka v nepřetržitém provozu za mimořádného nasazení personálu nemocnice", ale je limitováno aktuálním počtem testů.

V Olomouci, stejně jako na některých dalších místech ale vzhledem k omezenému počtu testů umožňují testy na koronavirus výhradně u lidí, kteří byli doporučeni hygieniky nebo praktickými lékaři - tedy přijeli z rizikových oblastí nebo pociťují zdravotní problémy. Odebírání vzorků komukoliv, kdo by si i zaplatil test z vlastních peněz, není možné.

Chceme testovat 1000 lidí denně

Ředitel Fakultní nemocnice Brno Jaroslav Štěrba přitom upozornil, že by bylo ideální, kdyby bylo možné testovat populaci plošně. Jeho nemocnice tak zvýšila kapacitu testování na 100 lidí za den a do konce týdne by ji chtěla zvýšit na 1000 lidí denně.

Otázka je, jestli bude mít ale nemocnice dostatek testovacích sad.

V této nemocnici od pátku fungují venkovní stany, kam mohou lidé na vyšetření přijet vlastním vozem a po dobu odběru vzorků jej prakticky neopustí. V pátek takto zdravotníci odebrali vzorky 14 lidem, v sobotu sedmi lidem. V neděli pak zmírnili pravidla pro testování a kromě lidí, které na vyšetření odeslala krajská hygienická stanice, začali vyšetřovat i pacienty, kteří měli teplotu vyšší než 38 stupňů.

Všechny ostatní však nemocnice odmítala, což také svědčí o tom, že s testovacími sadami se šetří, neboť jich není dostatek.

Ve hře je testování jen starších a vážně nemocných

Není přitom vyloučeno, že stát se může nakonec rozhodnout jít jiným směrem a odstoupí od plošného testování. Takovou možnost nevyloučila v pondělí v České televizi náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová. "Ano, o tomto uvažujeme," odpověděla na otázku, jestli existuje možnost, že by se mohli testovat jen senioři a vážně nemocní lidé.

Testování by měly napomoci také rychlotesty, které budou možné poté, co se zařízení pro jejich provádění přiveze z Číny. V pondělí ráno odletěl do Číny vojenský speciál, který má zařízení přivézt v noci z úterý na středu. Tyto testy ale nenahrazují klasické testy, zjišťují "jen" to, zda organismus člověka má v sobě látky, které jsou schopné se koronaviru bránit. Pokud ano, pravděpodobně má dotyčný v sobě vir.