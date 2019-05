Svědectví z oddělení 27 vadí vedení Bohnic. Je to nevyvážené, zdůvodňuje právní kroky

Pacienti na internetu líčí ponižující chování některých zdravotníků z oddělení č. 27, kterému se přezdívá "neklid". Vaše nemocnice podala na autora webu předžalobní výzvu, aby texty z webu stáhl. Proč?

Vadí nám tendenčnost těchto textů a skandalizující forma, kterou je problém popsán, nevyvážené jsou také titulky textů. V tuto chvíli další právní kroky zvažujeme, mimo to jsme podali podnět na etickou komisi syndikátu novinářů. Některé výpovědi pacientů jsou navíc anonymní, takže lze těžko ověřit jejich pravdivost.

Vy ale požadujete stáhnout i texty, které jsou podepsané a jejichž autoři z řad bývalých pacientů si za svými výpověďmi stojí.

My jsme se s těmi pacienty, kteří jsou pod těmi články podepsaní, setkali a máme naplánovaná další setkání. Řešíme to i ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví, které se o tyto případy také zajímá. Zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.

Pacienti si pod svými jmény stěžují na "bezdůvodné násilí, nedostatek empatie a úcty k člověku, řvaní na pacienty, neoprávněné omezování na svobodě, ponižování." Promluvil jste si se zdravotníky, kteří na tomto oddělení pracují?

Práce s personálem na všech odděleních je dlouhodobá. Aktivně spolupracujeme s úřadem veřejného ochránce práv. Od podzimu loňského roku bylo zahájeno vzdělávání terapeutických týmů v této problematice.

Řešilo vedení nemocnice chování zdravotníků, na něž byly opakované stížnosti? Dostali tito zaměstnanci nějakou důtku nebo varování?

Věci, které se v minulosti prokazatelně staly, jsou řešeny přes standardní mechanismus řízení přes hlavní sestru a ošetřovatelskou linii.

Co to znamená v praxi? Uznalo vedení nemocnice, že někteří sanitáři, sestry nebo lékaři udělali chybu a dostali sankci za své chování?

Na oddělení probíhají v časové souvislosti s publikovanými informacemi personální změny, některé jsou přirozeným vývojem a další jsou v důsledku tlaku, který tyto změny vyvolávají.

Znamená to tedy, že někteří zaměstnanci kvůli zveřejněným informacím o nedůstojném zacházení s pacienty odešli dobrovolně a jiní zdravotníci byli kvůli tomu propuštěni?

Toto je interní záležitostí nemocnice a v tuto chvíli se k tomu vyjadřovat nebudu.

Pacientka z oddělení 27

"Několikrát jsem se dostala i na nejhorší pokoj, zvaný izolace. Tam byla jen postel uprostřed pokoje, na stropě kamera, nerozbitné okno a 4 bílé zdi s hodinami, na nichž se snad zastavil čas. Týden mě nepustili do sprchy a na wc a zdůvodnili to tím, že ráno vozí pacienty na elektrošoky a nemají tak na mě čas. Přikurtovali mě za jednu ruku a pod postel mi dali mísu místo wc. Když jsem tedy potřebovala na wc, musela jsem slézt z postele na stranu, kterou byla ruka přikurtovaná, složitě si dřepnout a vykonat potřebu do mísy, to vše pod kamerou. Takto přikurtovaná jsem zůstala i několik dní."

Zdroj: www.neklid.net