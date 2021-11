Našli jsme shodu, prohlásil po jednacím maratonu Fiala. Dostal také vzkaz od Zemana

V koncertní hale ve městě Uppsala severně od Stockholmu se z výšky zřítil člověk na diváky pod ním. Podle informací švédských médií zemřeli dva lidé.

Neštěstí se stalo ve vstupním prostoru koncertní haly. Z výšky do něho spadl nebo skočil jistý člověk, který povalil lidi pod sebou a zemřel. O život přišla ještě jedna osoba, další utrpěla zranění, není ale v ohrožení života. Policie asi tisíc lidí z haly evakuovala, mnoho z nich utrpělo šok.

Okolnosti události zůstávají zatím nejasné. V hale se měl konat koncert Thank You For The Music na počest legendární skupiny ABBA. Pořadatelé ho však na poslední chvíli zrušili, uvedla agentura DPA.