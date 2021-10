Fiala pokročil v sestavování nové vlády, prezident Zeman k tématu stále mlčí

Přestože stále není jasné, koho prezident Miloš Zeman pověří sestavením nové vlády, ve skutečnosti už nová vláda vzniká. Lídr koalice Spolu Petr Fiala po středečním setkání pěti stran oznámil, že jednání o novém kabinetu úspěšně pokračují a skončí nejpozději do 8. listopadu, kdy se má sejít nová sněmovna. Stávající premiér Andrej Babiš připustil možnost, že odejde do opozice.

Česká republika je zase o něco blíže k sestavení nové vlády, kterou budou s největší pravděpodobností tvořit koalice ODS, TOP 09 a lidovců společně s koalicí Pirátů a starostů. Předsedové všech těchto pěti stran po středečním jednání oznámili, že směřují k dohodě ohledně složení nové Poslanecké sněmovny i vlády. Do premiérského křesla by podle ní měl usednout Petr Fiala.

O změně poměrů v české politice svědčí také středeční vystupování dosavadního premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše. Ten přiznal, že Fiala se s ním odmítl setkat, a jemu tak nezbývá nic jiného než odejít s ANO do opozice. Nadále však zůstává otazník nad tím, kdy a jak se to stane, protože stále nepromluvil důležitý hráč celé vládní "partie". Tedy prezident Miloš Zeman. Babiš, Fiala i další politici očekávají, jak se bude zdravotní stav hlavy státu vyvíjet a zda oznámí, koho pověří sestavením vlády.

Dnešní tisková konference potvrdila, že největší kandidát na premiéra Petr Fiala rozhodně nebude plýtvat emocemi. Nejvíce na něm byly patrné, když dostal otázku, co koalice hodlají dělat pro občany než bude vytvořena vláda. Tady je jeho odpověď, více k tiskovce na @Aktualnecz pic.twitter.com/l3q8dug8mI — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) October 13, 2021

Pokud ale prezident sleduje povolební situaci, nemůže mu uniknout, že k většině v Poslanecké sněmovně má mnohem blíže Petr Fiala než Andrej Babiš. Když Fiala přišel mezi novináře ve společnosti šéfů dalších čtyř stran, bylo zřejmé, že všichni postupují jednotně.

"Setkali jsme se, abychom se domluvili na dalším postupu, který povede k vytvoření společné vlády. Shodli jsme se, že všechna společná práce by měla vést k tomu, abychom nejpozději do 8. listopadu mohli podepsat společnou koaliční smlouvu," sdělil Fiala. Právě toto datum, měsíc od skončení voleb, je posledním možným datem, kdy se musí sejít Poslanecká sněmovna. Do té doby budou zástupci zmiňovaných stran jednat o detailech programu i o tom, kdo z nich zasedne ve vedení sněmovny a ve vládě.

"Zabývali jsme se harmonogramem a zabývali jsme se kroky, které budeme v příštích dnech a týdnech dělat. Nejdříve se chceme věnovat programovým otázkám, proto jsme se domluvili na vzniku šesti skupin, které se budou zabývat jednotlivými oblastmi," vysvětloval předseda ODS.

O konkrétních jménech Fiala nemluvil

Když přišla řeč na personální věci, Fiala nesdělil žádné konkrétní jméno. Podobně reagoval předseda lidovců Marian Jurečka, předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová i předsedové Pirátů a STAN, Ivan Bartoš a Vít Rakušan.

Aktuálně.cz ale už dříve uvedlo, kdo jsou kandidáti na které vládní posty. Například žhavým kandidátem na ministra financí je Zbyněk Stanjura z ODS, na ministra průmyslu a obchodu Jurečka, na vnitro Rakušan a Bartoš by mohl mít na starosti digitalizaci.

Šéfka TOP 09 figuruje mezi zájemci o vedení Poslanecké sněmovny, což je místo, které by rádi obsadili i občanští demokraté. Nejvíce přitom zní jméno matadora Poslanecké sněmovny Marka Bendy. "O struktuře vlády, personálních otázkách i o tom, jak bude obsazeno vedení sněmovny, se budeme teprve bavit," ujišťoval kandidát na premiéra Fiala.

Než koaliční strany představí vybrané a schválené kandidáty na parlamentní a vládní místa, uteče ještě několik týdnů. Nejdříve ze všeho vzniknou týmy pro sepsání společného koaličního programu. "Do středeční půlnoci strany pošlou jméno svého zástupce do každé z šesti programových skupin," prozradil předseda ODS Fiala.

Jinak ale nebyl na informace příliš sdílný. Dokonce ani nesdělil, o jakých šest programových bodů půjde. Stejně tak nechtěl mluvit o tom, jaké programové neshody mezi stranami existují. Připustil, že určité neshody budou, což ale považuje za logické, jestliže jednají dvě koalice. Naopak si pochvaloval, jak zatím vyjednávání jde.

O vládě nevyjednávám, přiznal Babiš

To Andreji Babišovi se mluvilo na téma příští vlády podstatně hůře. Poprvé otevřeně přiznal, že nemá s kým jednat, a tak sleduje počínání pětice stran, které byly dosud vůči němu v opozici. "O vládě jedná pětikoalice. My o vládě nevyjednáváme. Fiala se odmítl se mnou setkat. Skončíme v opozici," prohlásil Babiš, který musí čekat, s čím přijde právě Fiala a další čtyři předsedové.

Hnutí ANO čeká hlavně na to, jak dopadne obsazování míst v Poslanecké sněmovně. Konkrétně kdo bude předseda, místopředsedové a předsedové výborů. Kandidátem ANO do vedení sněmovny je dosavadní předseda Radek Vondráček. Kromě toho má hnutí připravených sedm kandidátů do vedení sedmi výborů. "O složení sněmovny budeme vyjednávat," řekl Babiš. Nelíbí se mu ale, že pětice stran je ochotna k větší velkorysosti vůči ANO jen v případě, že Babiš nebude zdržovat ustavení nové Fialovy vlády.

Konkrétně to znamená, že Babiš by měl odmítnout pověření prezidenta Zemana sestavovat vládu, pokud by prezident s takovým pověřením přišel. Nic takového se ale zatím nestalo. Zeman je od neděle hospitalizovaný na klinice intenzivní medicíny v Ústřední vojenské nemocnici v Praze a nikdo kromě jeho nejbližšího okolí neví, jak na tom zdravotně je. Když Petr Fiala včera požádal o setkání s prezidentem, mluvčí Hradu Jiří Ovčáček oznámil, že prý prezident se setkáním souhlasí. Ovšem v delším horizontu.