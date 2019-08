"Přibližně polovina srpna" ještě nenastala. Prezident Šmardu stále nejmenuje

Už zítra nastane polovina srpna, kdy by měl - jak avizoval premiér Andrej Babiš - prezident Miloš Zeman rozhodnout o nominaci ČSSD na ministra kultury. Z informací, které shromáždil deník Aktuálně.cz, však vyplývá, že se tak nestane. Prezident, stejně jako premiér či předseda ČSSD Jan Hamáček jsou na dovolených a nikdo z nich nepočítá, že by se tento týden mělo kolem postu ministra něco dít. Prezident přitom už 31. května obdržel návrh, aby ministrem kultury jmenoval místopředsedu ČSSD Michala Šmardu.

"Pan prezident potvrdil, že k 31. červenci odvolá na základě mé žádosti ministra kultury Antonína Staňka a o nominaci ČSSD na post ministra kultury rozhodne přibližně v polovině srpna," oznámil 24. července po jednání v Lánech premiér Babiš.

Už teď je ale velmi pravděpodobné, že "přibližně polovina srpna" nebude polovina srpna.

"Vzhledem k probíhající dovolené pro vás nemám žádné vyjádření," sdělil Aktuálně.cz mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček na dotaz, jestli prezident v polovině srpna rozhodne ohledně nového ministra kultury. Na doplňující dotaz dodal, že on i prezident mají dovolenou ještě tento celý týden. Ze slov mluvčího je tak patrné, že od prezidenta nelze čekat na dovolené nějaké rozhodnutí.

Volno si vybírá také premiér Babiš, nejdříve byl v Řecku a nyní je podle informací z jeho okolí ve Francii. Do práce by se měl vrátit už na konci tohoto týdne, ale sám Babiš to nepotvrdil. Na dotazy Aktuálně.cz nijak nereagoval.

S tím, že by se do konce týdne pohnula situace na postu ministra kultury, nepočítá zřejmě ani sociální demokracie. "Vedení ČSSD je tento týden na dovolené," uvedla mluvčí strany Barbora Kalátová. Deníku Aktuálně.cz se podařilo kontaktovat alespoň předsedu poslaneckého klubu Jana Chvojku. "Vůbec netuším, co má pan prezident v úmyslu. Ideální by samozřejmě bylo, kdyby jmenoval pana Šmardu. Ale opravdu nevím, co udělá. Třeba ho jmenuje," zůstává Chvojka v naději.

Ani samotný Michal Šmarda ale nepředpokládá, že bude mít v polovině srpna jasno, zda se dočká vládního angažmá. "Já jsem s rodinou na dovolené v Maďarsku, vůbec nepočítám, že bych se měl tento týden vracet," řekl Aktuálně.cz v dobré náladě.

A k tomu ještě rozpočet

Nekončící tahanice o post ministra kultury ale možná nebude už ten nejpalčivější problém, až se v pondělí ministryně a ministři vrátí po dvoutýdenní dovolené do práce. Před vládními prázdninami dali totiž sociální demokraté najevo, že mají řadu zásadních připomínek ke státnímu rozpočtu na příští rok. A vyjednávání o miliardy pro jednotlivé resorty se po víkendu naplno rozjedou.

Jak ostatně zaznívá z ČSSD, nikoli Šmarda, ale rozpočet by mohl být důvodem pro fatální roztržku v koalici. "Pokud bychom měli případně odejít z vlády, tak to musí být kvůli státnímu rozpočtu na rok 2020, ne kvůli Michalovi," řekl pod podmínkou anonymity Aktuálně.cz jeden z členů vedení strany.

Při vládním projednávání pro dosavadní podobu rozpočtu nikdo z ministrů ČSSD ruku nezvedl. Dokonce ani Šmarda se ve svém zatím posledním vyjádření na sociálních sítích nevěnuje ani tolik tématu kultury, ale právě rozpočtu.

"Škrtání bez rozmyslu, plošné snižování výdajů. Žádné analýzy, žádný promyšlený plán. Žádné systémové změny, jen decimace. Dnešní ministryně financí paní Alena Schillerová svým přístupem navazuje spíše na Kalouska než na vlastního šéfa a vládu ČSSD," napsal mimo jiné Šmarda na sociální sítě.

Vynesením "verdiktu" nad Šmardou tak může prezident vztahy mezi ANO a ČSSD buď vylepšit, nebo naopak přiživit pochybnosti sociálních demokratů, zda skutečně vládnou všem svým ministerstvům.

"Vše je v rukou našeho předsedy Jana Hamáčka. Dokud on nerozhodne jinak, tak já zůstávám kandidátem na ministra kultury. A nadále budu čekat, až mě pan prezident jmenuje," sdělil Aktuálně.cz z dovolené v Maďarsku Šmarda.

Co bude, pokud ale Zeman Šmardu nejmenuje, to nechávají sociální demokraté na předsedovi Hamáčkovi, kterému dali před časem volné ruce, aby rozhodl.

Předseda ČSSD ale zatím nad žádným "co by kdyby" nespekuluje. "Je dobré vypnout, aktivně odpočívat a věnovat se rodině. Je tu krásně!" vzkázal ze své dovolené v Polsku.