Zeman po dvou měsících odvolal Staňka, ministr kultury ve funkci skončí ve středu

Prezident Miloš Zeman dva měsíce od doručení návrhu premiéra Andreje Babiše (ANO) odvolal ke 31. červenci ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Na sociálních sítích o tom informoval prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Zeman poděkoval Staňkovi za práci i za "odhalení zneužívání veřejných prostředků" v resortu ministerstva kultury. Zeman dodal, že očekává pečlivé prošetření dvou trestních oznámení, která v té souvislosti Staněk podal. Odcházející ministr pravděpodobně pověří řízením svého úřadu některého ze dvou náměstků člena vlády.

Staněk v polovině května podal demisi, kterou ale Zeman nepřijal. Prezident argumentoval tím, že Staněk odhalil zneužívání veřejných prostředků a neměl by za to být trestán. Babiš následně na žádost ČSSD navrhl odvolání Staňka a jeho nahrazení místopředsedou ČSSD Michalem Šmardou. K návrhu na jmenování Šmardy se Zeman dosud nevyjádřil, podle Babiše to má v plánu v polovině srpna. Kandidáta ČSSD ale několikrát kritizoval.

Hrad dopoledne informoval, že ve středu k už dříve oznámenému odvolání ministra nechystá žádnou oficiální akci. Ovčáček řekl, že není zavedenou zvyklostí, aby se při odvolání člena vlády ceremoniál konal. O odvolání pak informoval v pondělí na sociálních sítích. "Prezident republiky poděkoval Antonínu Staňkovi za jeho práci, zejména za péči o záchranu kulturních památek a za odhalení zneužívání veřejných prostředků v resortu ministerstva kultury," uvedl.

Úřad by měl dočasně vést jeden z náměstků

Staněk pravděpodobně pověří řízením svého úřadu některého ze dvou náměstků člena vlády. Těmi jsou Alois Mačák a Jiří Vzientek. "V případě, že bude ve středu 31. července skutečně ministr kultury Antonín Staněk odvolán, bude ministr postupovat podle příslušných ustanovení zákona o státní službě, a to paragrafu 173, popřípadě paragrafu 8, a souvisejících ustanovení organizačního řádu MK," sdělila mluvčí ministerstva kultury Marthy Häckl. Paragraf 173 popisuje rozsah činností a pravomocí náměstka člena vlády a uvádí, v jakém rozsahu a kdy ministra zastupuje.

Babiš v minulých dnech říkal, že by MK mohla dočasně jako pověřená řídit náměstkyně pro řízení sekce živého umění Kateřina Kalistová (ČSSD). Uváděl, že Kalistová resort zná a také se účastní zasedání vlády. O víkendu řekl, že nemá kompetenci ji dočasným vedením úřadu pověřit, že tak musí učinit ministr kultury.

Spor trvá od května

Staněk rezignoval v květnu po kritice odborné veřejnosti, která se na něj snesla poté, co odvolal šéfa Národní galerie Praha Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Předseda ČSSD Jan Hamáček řekl, že Staněk nekončí kvůli odvolání obou ředitelů, ale kvůli vyhrocené situaci v kultuře, kterou už nemůže osobně zklidnit.

Zeman v pondělním prohlášení dodal, že očekává prošetření Staňkových trestních oznámení. Ministr na Fajta podal trestní oznámení kvůli autorské smlouvě na milion korun či kvůli dlouhodobým nájemním smlouvám uzavíraným galerií. Další oznámení směřovalo i na dva bývalé ředitele Muzea umění v Olomouci, odvolaného Soukupa a jeho předchůdce Pavla Zatloukala.

Ministerstvo kultury pravděpodobně nejméně do poloviny srpna nepovede plnohodnotný ministr. Zeman chce totiž rozhodnout o jmenování kandidáta ČSSD Šmardy až v polovině srpna. Podle Babiše to nebude znamenat problém, protože se období kryje s vládními prázdninami, které potrvají do 26. srpna. Zeman v posledních týdnech kritizoval nedostatečné zkušenosti Šmardy s kulturou či nominace stranických funkcionářů na velvyslanecké a ministerské posty.