"Třetí vlna? To byla tsunami." Příběhy zdravotníků z dosud nejhoršího období pandemie

Radek Majerčin, primář ARO v Oblastní nemocnici Jičín

Každý měsíc o pět let. Tak se podle primáře ARO Radka Majerčina od listopadu snižoval průměrný věk covidových pacientů v Oblastní nemocnici Jičín. "Vycházelo to tak, že během listopadu jsme měli průměrný věk pacientů kolem 72. V prosinci už to bylo 67 a v lednu 63 let," říká.

Tam to ale neskončilo. Po Novém roce se na oddělení, kde se Majerčinův tým stará o lidi s nejtěžším průběhem covidu, začali objevovat také lidé mladší. U mnoha pacientů začínalo rodné číslo sedmičkou, u některých osmičkou, u pár dokonce devítkou.

Majerčin přiznává, že oproti letošní vlně koronaviru mu nyní zpětně ta loňská jarní přijde pouze jako cvičení a podzimní jako napínavější období, ale stále relativně "piánko". "Leden, únor, březen, to byl naprostý extrém. Byla to strašně velká, strašně dlouhá vlna. Denně jsme měli dvanáctky, nebyl rozdíl, jestli je pondělí, středa, nebo neděle. Stále stejná stereotypní práce," popisuje.

I přes veškerou péči se ne vždy podařilo pacienta zachránit. "Když se přišli rozloučit rodiče se svou dcerou s tím, že vědí, že je to jejich poslední rozloučení, protože víme, že jejich dcera za dvě hodiny zemře, tak to byly ty nejnepříjemnější chvíle," vzpomíná Majerčin.

Pacienti, jejichž stav se lékařům povedlo zvrátit k lepšímu, často byli schopni říct pouze "děkuji" nebo "na shledanou". "Na to jsme vždy odpovídali: 'Ne na shledanou, ale sbohem, hlavně se nám nevracejte,'" říká.

Je podle něj nepopiratelné, že si zdravotníci z covidové doby odnesou psychické problémy, jejich pravý rozsah ale ukáže až čas. "Posttraumatická stresová porucha nenastane bezprostředně po výbuchu bomby, ale až s nějakým odstupem, kdy si lidé uvědomí, co všechno se stalo," obává se Majerčin.

Řada zdravotníků podle něj jen těžko bojovala se zlehčováním koronaviru - a to i ze strany příbuzných nebo známých. "Spousta lidí se nás ptala, zda je to v nemocnicích opravdu tak hrozné, jako se ukazuje v televizi. Když jsme řekli, že je to ještě horší, tak další věta byla, že chceme jen strašit a že jsou ti umírající lidé stejně nějak jinak nemocní nebo obézní. Ta srážka s realitou venku a vevnitř v nemocnici byla náročná," říká.

Další velkou vlnu pandemie si podle svých slov nedokáže představit. Zůstává opatrným optimistou. "Očkování postupuje, promořenost populace je vysoká, proočkovanost je slušná. Myslím si, že covid tady je a bude, možná se dočkáme ještě další vlny, ale věřím, že už nebude tak devastující jako tato," doufá.