Na Hrad chce i Fischer a Pavel. Zatím ale shání podporu a čekají na správný moment

Praha plánuje ručit svojí společnosti Pražská plynárenská za bankovní půjčky ve výši až čtyř miliard korun. V pondělí o tom rozhodli radní města, ještě o tom budou hlasovat zastupitelé. Již dříve město odsouhlasilo přímou dvoumiliardovou půjčku plynárnám na nákup plynu do zásobníku na příští zimu, k tomu však mají podle radního Jana Chabra (TOP 09) sloužit i půjčky od bank. Radní v pondělí schválili také záměr fúze společností Pražská plynárenská Holding a Pražská plynárenská, což má zjednodušit organizační strukturu plynáren.

Dvoumiliardový úvěr Pražské plynárenské schválili městští zastupitelé koncem dubna. Důvodem podpory jsou ceny plynu, které od loňska prudce rostou, podle zástupců firmy vzrostly meziročně desetinásobně. Již z dřívějších informací vyplývalo, že půjčka od města nebude stačit a firma bude požadovat další podporu. Ta má mít podle v pondělí schváleného záměru podobu ručení města za úvěry, které si firma vezme od bank.

O plánu budou ještě v polovině června hlasovat zastupitelé. Firma také od června zvýšila ceny plynu v průměru o 39 procent pro domácnosti, které využívají ceník Standard, popřípadě produkty na něj navázané. Zákazníků s fixovanými cenami se tak zdražení zatím nedotklo. Již před tím společnost od dubna zvedla stejným způsobem ceny v průměru o 15,7 procenta.

"Prostředky nejsou na provoz společnosti, jdou pouze na nákup plynu tak, abychom naplnili zásobníky a byla zajištěna topná sezona pro příští rok," řekl k podpoře Chabr. Dodal, že v jiných evropských státech podporu poskytuje stát, ale ten český to zatím pouze zvažuje. Za ručení podle něj PPAS zaplatí hlavnímu městu poplatek 52 milionů korun. "Pokud by úvěrové prostředky nebyly poskytnuty, tak by Pražská plynárenská nebyla schopna naplnit zásobníky a musela by je poté plnit v rámci spotového trhu," doplnil.