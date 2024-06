Pellegrini u Pavla: Naše vztahy jsou na nejvyšší úrovni, názorové rozdíly je nezhorší

Vztahy mezi Českem a Slovenskem nejsou definovány pouze zahraniční politikou, země jsou provázány historicky na mnoha úrovních. Po středečním jednání se slovenským protějškem Peterem Pellegrinim v Praze to řekl český prezident Petr Pavel. Podle Pellegriniho jsou vztahy na nejvyšší možné úrovni. Názorová odlišnost na nějakou věc je nemůže ohrozit ani zhoršovat, uvedl.

Obě hlavy státu hovořily o tom, že země jsou provázány na úrovni mezilidské, přeshraniční, kulturní, sportovní nebo ekonomické. Pavel předpokládá, že komunikace prezidentů bude i v budoucnu věcná a pravidelná. Pellegrini poděkoval za přátelské přivítání, ale i za skvělou, velmi otevřenou a přímou diskusi.

Podle Pavla spolu jednali o bezpečnosti, situaci na Ukrajině napadené Ruskem, nadcházejícím summitu Severoatlantické aliance ve Washingtonu, o možnostech zvýšení obranyschopnosti či spolupráce firem v obranném průmyslu. Debatovali také o možných společných cestách na multilaterální akce typu schůzek Visegrádské skupiny či NATO nebo účasti na kulturních a sportovních událostech.

"Bavili jsme se také o tom, jakým způsobem například rozšířit spolupráci s mladou generací, jak oslovit studenty obou zemí, abychom dali najevo, co všechno máme společného a v čem můžeme spolupracovat více," řekl Pavel.

Kdyby hrozilo pnutí, prezidenti se spojí a vše si vysvětlí

Pellegrini tradičně dorazil po nástupu do úřadu na první zahraniční návštěvu do Prahy. "Nebyla to pro mě jen samozřejmost, ale i snaha opět vyslat velmi jasný signál, že vztahy mezi Slovenskem a Českem jsou na nejvyšší možné úrovni a že není v okolí takových dvou zemí a národů, které se navzájem nazývají bratrskými," poznamenal. S Pavlem se domluvil, že pokud by hrozilo nějaké nedorozumění, tak se prezidenti raději spojí a věci si vysvětlí, aby se do vztahů nedostávalo "umělé pnutí".

"Česká republika je největším investorem na Slovensku. Zároveň máme mnoho českých firem na Slovensku a slovenských v České republice. Slovenská republika je pro nás významným ekonomickým partnerem, takže všechny tyto oblasti spolupráce běží a poběží i dále," řekl Pavel.

Český kabinet letos v březnu pozastavil mezivládní konzultace kvůli rozdílným názorům na klíčová témata zahraniční politiky. Projevují se hlavně ve vztahu k Ukrajině, která se už déle než dva roky brání ruské vojenské invazi.

Obnovení mezivládních konzultací se slovenským kabinetem není podle však podle Fialy na pořadu dne. I kvůli zdravotnímu stavu premiéra Roberta Fica by byly takové úvahy předčasné, řekl v úterý premiér. Úřad slovenské vlády označil dnes Fialův výrok za neuctivý.

Pellegrini uvedl, že věří, že se mezivládní konzultace v budoucnu uskuteční, chce to podle něj čas. Také Pavel míní, že se jednání obnoví. Jejich pozastavení podle něj není něčím, co by výrazně blokovalo spolupráci mezi zeměmi. "Je to spíš přidaná hodnota a já jsem přesvědčen, že dřív či později se k této přidané hodnotě vrátíme," dodal Pavel.

Názory České a Slovenské republiky na konflikt na Ukrajině nejsou tak odlišné. Je to spíše o interpretaci či o tom, do jaké míry se liší veřejná prohlášení a praxe, řekl po také po jednání s Pellegrinim Pavel.

Značnou část dělostřelecké munice získané pro Ukrajinu českou iniciativou např. podle Pellegriniho budou repasovat či produkovat slovenské výrobní závody. Premiér Petr Fiala (ODS) v úterý oznámil, že první zásilka munice před časem dorazila na Ukrajinu.