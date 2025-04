Zaskočený Fiala. "Na hlasu podnikatelů vám nezáleží," uslyšel od šéfa známé likérky

Premiér Petr Fiala na setkání se svými příznivci přiznal, že se potkává s podnikateli, kteří pochybují o tom, co pro ně jeho vláda vlastně udělala. Fiala na jednoho takového narazil nedávno ve Zlíně, kde si Pavel Dvořáček, šéf likérky Rudolf Jelínek ve Vizovicích, postěžoval, že vládě patrně na hlasu podnikatelů nezáleží. Podle Fialy toho ale dělá vláda pro podnikatele hodně.

Pro premiéra Petra Fialu jsou setkání s jeho příznivci v posledních týdnech na různých místech Česka aktivitou, která mu dělá podle jeho reakcí největší radost. I proto na taková setkání rád jezdí a je vděčný podporovatelům z brněnské iniciativy PF 2025, že je pomáhají uspořádat. Jak už dříve Aktuálně.cz psalo, právě v Brně bylo první setkání, po kterém následovala další. A další ještě budou přibývat.

Nedávno ve Zlíně ale uslyšel kromě slov podpory také otázku, která ho nepotěšila. Položil ji šéf známé likérky Rudolf Jelínek z Vizovic Pavel Dvořáček, který ještě před svým dotazem ocenil zahraniční politiku vlády. Potom už byl ale kritický.

"Co mě strašně mrzí za ty poslední čtyři roky, je nekomunikace pravicové vlády s podnikateli. Mám pocit, že na našem hlasu vám vůbec nezáleží. A to jsem volič ODS," sdělil Fialovi, který mu pozorně naslouchal a vyslechl také, že likérka platí každý rok státu na daních kolem 500 milionů korun. "Ale není vůbec zájem o komunikaci. Zajímalo by mě, jestli v následujícím období, ať už předvolebním, nebo věřme tomu, že vítězném, na tom vláda něco změní," pokračoval manažer.

Fiala odpovídal klidným hlasem. Přiznal, že podobný názor neslyší poprvé. "Musím říct, že mě to mrzí. Docela často se sám sebe ptám, kde to vzniká. Protože neustále jednám s Hospodářskou komorou, se Svazem průmyslu, vyhovujeme jejich požadavkům, začlenili jsme je do rozhodování," řekl. Hájil se i tím, že vytvořil poprvé v historii výbor pro strategické investice, ve kterém sedí zástupci podnikatelů a podílejí se na rozhodování.

"Oni, když se mnou mluví, tak říkají: Jo, jsme do toho vtaženi, je to dobré. Pak někam přijedu a podnikatelé se ptají: No ale co jste pro nás udělali? A jste jako dost pravicoví? Kladu si proto otázku, kde to vzniká," popisoval své zkušenosti předseda vlády. Dvořáčkovi a dalším nepřímo oponoval tím, že mluví často s podnikateli při svých cestách po Česku a bere je také na své zahraniční cesty po celém světě. Zmínil se i o tom, že do Zlína přijel z Kunovic, kde navštívil firmu vyrábějící letadla, jejíž zástupci byli v jeho podnikatelských misích například v Africe a Asii.

"Já a můj tým například dokážeme otvírat podnikatelům dveře na nové trhy. Tvrdím dokonce, že žádná vláda toho v posledních létech neudělala pro malé a střední podnikatele tolik, co my. A přesto slyším, co jste udělali pro podnikatele?" postěžoval si premiér Fiala a následně vyjmenoval jako příklad několik věcí - například zrušení EET, úpravu kontrolního hlášení, zastavení zaklekávání finančních úřadů na podnikatele, zrušení silniční daně, zvýšení kvót pro příchod pracovníků ze zahraničí… "Mohl bych pokračovat, je toho hrozně moc," tvrdil a dodal, že bude muset probrat se Svazem průmyslu a s Hospodářskou komorou, jestli podnikatelům dostatečně říkají, co pro ně vláda dělá.

Premiér ale zároveň přiznal, že některá rozhodnutí vlády patrně podnikatele nepotěšila. "Ano, museli jsme zvýšit některé daně. Ano, přiznávám, mě to také štve. Nedaří se nám dost bojovat s byrokracií, i když jsme udělali tři antibyrokratické balíčky, v nichž je spousta věcí, které si podnikatelé přáli," vysvětloval optimisticky přítomným, přesto bylo ale znát, že ho trápí jak pomalost změn, tak zklamání některých podnikatelů.

"Nezpochybňuji váš pocit. Hrozně mě ale mrzí, že se objevuje a že nejste sám, od koho to slyším," svěřil se Fiala, který se jako lídr koalice Spolu v podzimních parlamentních volbách chce opírat mimo jiné o hlasy podnikatelů.

Aktuálně.cz se zeptalo v tomto týdnu Pavla Dvořáčka, co přesně myslel nekomunikací vlády a slovy, že jí patrně nejde o hlasy podnikatelů, zmínil se o několika věcech. Například, že se mu nelíbí, jak vládní strany zrušily elektronickou evidenci tržeb (EET).

"Když před volbami vládní strany chtěly, abychom je podporovali, tak tvrdily, že sice zruší EET, ale udělají jiné kroky, aby se v naší zemi tolik nepodvádělo. Uteklo tři a půl roku, zrušily EET, ale nic jiného neudělaly. Zatímco tedy naše firma a mnohé další odvádí stovky milionů korun, tak vidíme, kde všude daně neplatí. Jako pravicovému voliči se mi nelíbí, že tato vláda podporuje podvodníky," vysvětluje Dvořáček.

Další výhrady má například k tomu, že vláda stále zvyšuje spotřební daň z lihovin, což pociťuje právě jeho likérka Rudolf Jelínek a mnozí další výrobci.

"Marně jsme vládním politikům vysvětlovali, že další navyšování není dobré. Jestliže byla zvýšená spotřební daň na úroveň Německa a Rakouska, kde je v průměru třikrát vyšší mzda než u nás, tak bylo jasné, že Němci a Rakušané přestanou u nás nakupovat alkohol a Češi si ho budou nakupovat hlavně v Polsku či Rakousku. Takže zatímco v zahraničí mají zisk z daní, tak u nás zůstávají náklady spojené s prevencí a léčbou," stěžuje si a výhrady má i k tomu, že vláda nezavedla spotřební daň na tiché víno.

"75 procent vína přichází do Česka ze zahraničí. Takže z toho těží ti, kdo dováží víno. Opět jsme marně vysvětlovali, že domácí vinaře, kteří mají vinohrady, bychom podstatně víc podpořili, kdyby byla zavedena spotřební daň a peníze by jim byli vráceny přes Vinařský fond," řekl Dvořáček, podle kterého je z rozhodnutí vlády často cítit, že v ní nesedí žádný ekonom ani nikdo, kdo by byl napojený na český průmysl.

Vytočili všechny podnikatele, kritizuje Havlíček. Kupka nesouhlasí

Jestli se mu to podaří, ukážou až samotné volby. Hnutí ANO, které v průzkumech veřejného mínění s velkým náskokem vede, má ovšem kampaň částečně postavenou na tvrzení, že vláda dělá pro podnikatele velmi málo. Místopředseda hnutí ANO a bývalý ministr průmyslu a obchodu se v posledních měsících s podnikateli intenzivně setkává a chce je získat pro podporu ANO.

"S podnikateli jsme denně na několika akcích, a vím proto, že se vládě kupodivu podařilo vytočit všechny podnikatelské skupiny," uvedl Havlíček, podle kterého mají podnikatelé mnoho důvodů k nespokojenosti. "Všechno spojuje vysoká cena energií v době krize, totálně zpackaný stavební zákon a také způsob nekomunikace vlády s podnikateli. Například osoby samostatně výdělečně činné berou od vlády jako podraz zvýšení sociálních odvodů, start-upy zase označují za zpackané řešení zaměstnaneckých akcií známé pod zkratkou ESOP," tvrdí.

Naopak členové vlády, a to nejen premiér Petr Fiala, jsou přesvědčeni, že toho dělají pro podnikatele hodně. Mluvčí ODS Petr Skyba zaslal Aktuálně.cz dlouhý seznam od ministra dopravy za ODS Martin Kupky, ve kterém vypsal, co všechno podle něj vláda pro podnikatele udělala.

Jako první uvedl zvýšení ročního limitu pro povinnou registraci k DPH z jednoho milionu na dva miliony, což vysvětluje jako výrazné snížení administrativní zátěže. V druhém bodě jmenuje stanovení tří pásem paušálního režimu daně pro osoby samostatně výdělečné činné, ve třetím zrušení EET, ve čtvrtém zvýšení limitů pro povinné odvody sociálního a zdravotního pojištění. Mezi dalšími věcmi zmiňuje například antibyrokratické balíčky, snížení spotřební daně na PHM, zjednodušení podnikání, zavádění digitalizace, pružnější zákoník práce a další záležitosti.