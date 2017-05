před 12 minutami

Prezident Miloš Zeman se poté, co mával holí na premiéra republiky Bohuslava Sobotku a odmítal přijmout odvolání Andreje Babiše, rozhodl, že uzrál čas na propuštění dvojnásobného vraha Jiřího Kajínka z vězení. Po svém návratu z Číny slíbil už připravenou milost podepsat. Je to už téměř týden, co se prezident vrátil a stále nic. A tak se prostor před Kajínkovou věznicí pozvolna změnil v kemp, kde někteří novináři čekají už pět dní, než se Miloš Zeman rozhodne podepsat.