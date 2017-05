Grafika: Odsouzený jako vrah, pro mnohé romantický hrdina. Seznamte se s případem Jiřího Kajínka

Jiří Kajínek je bezpochyby nejznámějším vězněm a odsouzeným vrahem v Česku. Otázka jeho viny či neviny už více než dvě desítky let dělí společnost na dva názorové tábory. Proslulému útěkáři se nedá upřít, že o svou svobodu bojuje s nebývalou vervou a vytrvalostí. A to jak pomocí právníků či opakovaných žádostí o milost, tak lstí a hrubou silou, jako při dnes už legendárním útěku z Mírova, jedné z nejstřeženějších věznic v zemi. I když byl Kajínek pravomocně odsouzen za dvě nájemné vraždy, pro řadu lidí zůstává spíše romantickým hrdinou. V roce 2010 tak dokonce životní příběh na doživotí odsouzeného vězně zfilmoval režisér Petr Jákl. Kajínkovu naději na to, že se 23 let po svém zadržení dostane na svobodu, obnovil letos prezident Miloš Zeman, když řekl, že pro něj zvažuje milost. Den před tím, než prezident své rozhodnutí oznámil, dokonce Kajínka ve věznici Rýnovice navštívila první dáma Ivana Zemanová.